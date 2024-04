La RSA San Raffaele di Troia e San Nicandro Garganico sta procedendo con la riduzione del personale in seguito alla decisione di cessare le attività. Questa notizia ha colpito duramente i dipendenti, già alle prese con un periodo difficile e incerto.

Il sindacato FIALS, noto per la sua difesa dei lavoratori nel settore sanitario, è profondamente preoccupato per questa situazione e chiede all’azienda di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i dipendenti in questa fase delicata.

In particolare, la FIALS sta sollecitando il pagamento immediato degli stipendi di marzo per tutti i lavoratori coinvolti. In un momento in cui le pressioni economiche sono già elevate, il mancato pagamento degli stipendi rischia di peggiorare ulteriormente la situazione finanziaria dei dipendenti e delle loro famiglie.

Inoltre, la FIALS sta spingendo affinché venga istituito al più presto un tavolo di discussione con le autorità competenti e l’azienda stessa, al fine di trovare soluzioni alternative che evitino la chiusura delle RSA e preservino i posti di lavoro.