Manfredonia. Inseguimento in pieno centro a Manfredonia.

E’ quanto avvenuto in serata, verso le ore 20, in via Tribuna.

Sul posto gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia e addetti al recupero del mezzo.

Una persona sarebbe stata identificata e poi fermata. Seguono aggiornamenti.