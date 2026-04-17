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Home // Cronaca // Abusi a Baia Zaiana nel Foggiano, lettera a Mattarella ‘si ripristini legalità’

LETTERA Abusi a Baia Zaiana nel Foggiano, lettera a Mattarella ‘si ripristini legalità’

Vice presidente nazionale della Federazione Pro Natura scrive anche a Piantedosi e Nordio

Abusi a Baia Zaiana nel Foggiano, lettera a Mattarella 'si ripristini legalità'

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Cronaca // Gargano //

Una lettera indirizzata, tra gli altri, anche al Presidente della Repubblica Mattarella e ai ministri dell’Interno e della Giustizia Piantedosi e Nordio per chiedere interventi “contro lo sventramento di Baia Zaiana nel territorio di Peschici in provincia di Foggia” è stata inviata dal vice presidente nazionale della Federazione Pro Natura Vincenzo Rizzi.

“È un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica e ambientale – scrive Rizzi – Una piccola insenatura in cui la falesia, la macchia mediterranea, la spiaggia e il mare compongono un equilibrio raro, fragile, irripetibile. La cronistoria dei fatti, per quanto dolorosa, è ormai chiara, come già evidenziato dal Wwf.

Tra il 2011 e il 2013 vengono eseguiti i primi lavori abusivi. Nel dicembre 2018 si giunge al sequestro dell’area da parte dei Carabinieri Forestali. Nell’aprile 2025, soltanto il tempestivo intervento dei Carabinieri di Vico del Gargano interrompe l’ennesimo tentativo di consolidare l’opera mediante una nuova colata di cemento”.

“Chiediamo dunque – dice ancora Rizzi – che su Baia Zaiana si affermi finalmente una linea netta, trasparente, irreversibile: ripristino della legalità, piena tutela del paesaggio, rispetto dei vincoli, accertamento delle responsabilità, effettività degli ordini di demolizione e ripristino, protezione dei cittadini che hanno denunciato, chiarezza sugli atti amministrativi, presidio istituzionale costante. Fate in modo che Baia Zaiana diventi il simbolo di un’Italia che non accetta l’illegalità”.

Lo riporta l’ANSA

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