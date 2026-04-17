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INDOOR MANFREDONIA Avanti i lavori impianto polivalente indoor a Manfredonia: liquidato il terzo stato di avanzamento

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Manfredonia, finanziato con fondi PNRR

Avanti i lavori impianto polivalente indoor a Manfredonia: liquidato il terzo stato di avanzamento

Comparti - PH: Matteo Nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Procedono i lavori per la realizzazione del nuovo impianto sportivo polivalente indoor a Manfredonia, finanziato con fondi PNRR. Il Comune ha approvato la liquidazione del terzo stato di avanzamento lavori (SAL), confermando il proseguimento dell’opera. Il progetto, inserito nella Missione 5 “Sport e inclusione sociale”, prevede la costruzione della struttura nel comparto CA9.

L’impianto sportivo sorgerà tra viale Mediterraneo e viale Generale Umberto Nobile, con un investimento complessivo di circa 2,5 milioni di euro finanziati dal PNRR. L’obiettivo è creare uno spazio moderno dedicato allo sport e all’inclusione sociale, soprattutto nelle aree urbane in espansione. Con il terzo SAL, relativo ai lavori eseguiti fino al 2 aprile 2026, si attesta un avanzamento significativo del cantiere.

Il Comune ha disposto: pagamento di oltre 352 mila euro all’impresa esecutrice, ulteriori compensi per le attività tecniche e di sicurezza.

L’intervento è soggetto a stringenti vincoli temporali. Il mancato rispetto delle scadenze potrebbe comportare il rischio di definanziamento.

Per questo motivo l’amministrazione ha accelerato le procedure, garantendo: avvio nei tempi previsti,rendicontazione puntuale sulla piattaforma nazionale, avanzamento coerente con il cronoprogramma.

Il nuovo impianto rappresenta una delle opere più rilevanti finanziate con fondi europei a Manfredonia, con un impatto previsto sia sul piano sportivo che sociale.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Avanti i lavori impianto polivalente indoor a Manfredonia: liquidato il terzo stato di avanzamento"

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