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ANITA GUARNIERI Bari, nuova direttrice al Castello Svevo: Anita Guarnieri alla guida per i prossimi quattro anni

Numerosi gli interventi seguiti nel corso della sua carriera, tra cui quelli al Kursaal Santalucia e al Mercato del Pesce di Bari

Bari, nuova direttrice al Castello Svevo: Anita Guarnieri alla guida per i prossimi quattro anni

Bari, nuova direttrice al Castello Svevo: Anita Guarnieri alla guida per i prossimi quattro anni

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Attualità // Bari //

BARI – È l’architetto Anita Guarnieri la nuova direttrice del Castello Svevo di Bari, istituto afferente alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia. L’incarico, della durata di quattro anni, è stato conferito nell’ambito dell’ultima selezione pubblica internazionale indetta dal Ministero della Cultura per la nomina dei direttori dei musei e dei luoghi della cultura italiani.

In servizio al Ministero dal 2010, Guarnieri ha maturato una lunga esperienza tra tutela e valorizzazione del patrimonio. Dopo gli inizi al Segretariato regionale, ha diretto il Castello Svevo di Trani e, dal 2021, ha ricoperto il ruolo di dirigente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, promuovendo un’intensa attività sul territorio.

Dottore di ricerca in Conservazione dei Beni Architettonici presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara e con esperienze di ricerca al Politecnico di Milano, Guarnieri vanta solide competenze scientifiche e tecniche. È stata inoltre referente ministeriale per il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.

Numerosi gli interventi seguiti nel corso della sua carriera, tra cui quelli al Kursaal Santalucia e al Mercato del Pesce di Bari, al Parco archeologico di Monte Sannace, a Castel del Monte e al Museo archeologico nazionale di Manfredonia. Più recentemente ha coordinato progetti strategici legati al PNRR e ai “Grandi Progetti Beni Culturali”, tra cui il futuro Museo Nazionale di Foggia e interventi nelle aree archeologiche di Canosa.

Accolta dal personale del Castello Svevo, la nuova direttrice ha già delineato le linee guida del suo mandato: rafforzare la sinergia tra istituzioni e territorio e promuovere un dialogo sempre più aperto con la comunità.

«È un grande onore e una grande responsabilità – ha dichiarato Guarnieri –. Intendo proseguire il lavoro dei miei predecessori puntando su una rete territoriale integrata e su un coinvolgimento attivo dei cittadini. Musei, castelli e parchi archeologici devono essere luoghi vivi, inclusivi, capaci di raccontare il patrimonio e offrire esperienze culturali accessibili a tutti».

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