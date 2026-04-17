Proseguono i lavori per l’installazione dei campi di ormeggio nell’Area Marina Protetta delle Isole Tremiti, mentre resta alta la tensione sul territorio. Un’ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli, in vigore fino al 30 giugno, dispone il divieto di accesso agli specchi acquei interessati dalle operazioni, segno che gli interventi sono ancora in corso.

Le attività, affidate alla società Prisma srl, prevedono ulteriori operazioni subacquee e il completamento del posizionamento delle boe galleggianti. Intanto è già stato approvato un disciplinare provvisorio con le tariffe per l’utilizzo dei gavitelli, ora all’esame del Ministero: in alta stagione si va da 60 a 120 euro al giorno per le imbarcazioni da diporto, con agevolazioni per i residenti e formule mensili per le attività professionali.

Dura la posizione del sindaco delle Isole Tremiti, Annalisa Lisci, che contesta l’intervento e le sue ricadute sul territorio: “Noi, ancora oggi, siamo fermamente contrari e continuiamo a lottare. Tremiti, così, diventa un parcheggio di diportisti”.

La prima cittadina evidenzia come anche le aree finora libere siano state interessate dai lavori: “Questa è una mazzata assurda per l’isola e per tutta la marineria. Questo campo boe insiste anche sulla statua di Padre Pio, insiste davanti all’Elefante, cioè dei punti strategici dell’isola, che sono sempre stati punti di visita per il turista, non saranno più visibili come prima”.

Secondo Lisci, le nuove disposizioni si aggiungono a limitazioni già esistenti nell’Area Marina Protetta, aggravando le difficoltà per operatori e residenti. “In realtà, anche sul disciplinare ci sono tante mancanze e, quindi, anche su quello stiamo cercando di intervenire tramite il ministero dell’Ambiente”, aggiunge.

Il progetto, avviato nel 2023 e finanziato con 1,5 milioni di euro, prevede campi ormeggio in diversi punti strategici, tra cui San Domino e Capraia, ed è stato gestito dall’Ente Parco nazionale del Gargano in collaborazione con Ispra.

In vista dell’incontro convocato per il 21 aprile dal commissario straordinario Raffaele Di Mauro, il sindaco auspica un confronto concreto: “Speriamo che in quell’incontro ci si possa in qualche modo confrontare proprio cercare di creare delle vie per la marineria, per poter fare il bagno, per poter portare il turista a visitare le bellezze delle isole”.

Resta inoltre aperta la questione sulla gestione degli incassi derivanti dagli ormeggi: “È la stessa domanda che ci stiamo facendo noi tramite legali. In questo momento, c’è ancora molta confusione e poca chiarezza e, in quanto Amministrazione di queste isole, abbiamo bisogno, invece, di avere chiarezza”.

Il Comune rivendica il proprio ruolo nella gestione del territorio: “Alle Tremiti esiste un ente e bisogna tener conto anche della popolazione che vive su queste isole”. E conclude Lisci: “Oggi sembra quasi che sia l’Ente Parco a governare l’isola, e non il Comune delle Isole Tremiti”.

Lo riporta foggiatoday.it.