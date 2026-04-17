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MOSCONE QUITADAMO Caso Migranti e attacchi a Moscone, Quitadamo: “Non ci sono più parole, solo una profonda amarezza”

“Quando il Vangelo diventa carne viva, quando non resta teoria ma interpella le coscienze, disturba”, si legge nella nota

Caso Migranti e attacchi a Moscone, Quitadamo: “Non ci sono più parole, solo una profonda amarezza”

Padre Franco Moscone

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

“Non ci sono più parole, solo una profonda amarezza.” Si apre così la riflessione di Michela Quitadamo in merito agli attacchi rivolti a Padre Franco Moscone, Arcivescovo, giudicati un segnale di un clima “preoccupante” fatto di insinuazioni e difficoltà di confronto.

Nel suo intervento, Quitadamo sottolinea come le critiche non colpiscano soltanto la persona, ma una voce considerata libera e coerente con il Vangelo vissuto in maniera concreta e non teorica. Un approccio che, proprio per la sua radicalità, finirebbe per risultare scomodo e divisivo.

Secondo quanto evidenziato, quando il messaggio evangelico diventa azione e responsabilità quotidiana, può generare fastidio e reazioni di delegittimazione. “Quando il Vangelo diventa carne viva, quando non resta teoria ma interpella le coscienze, disturba”, si legge nella nota.

Quitadamo riconosce a Padre Franco un ruolo di richiamo costante a una fede autentica, capace di mettere in discussione abitudini e comportamenti, anche quelli più superficiali o di convenienza. Un richiamo che, secondo la sua analisi, smaschera incoerenze e contraddizioni.

Nel passaggio più politico del suo intervento, viene evidenziato come l’abbassamento del livello del confronto rappresenti una perdita che riguarda l’intera comunità, a prescindere dalle convinzioni religiose. “Quando il livello del confronto scade così, viene meno qualcosa che riguarda tutti: il rispetto, la serietà, la verità”, sottolinea.

Infine, la presa di posizione personale: la scelta di sostenere chi continua a esprimere parole esigenti e a impegnarsi nella costruzione di una comunità più consapevole. “Avanti, senza arretrare, sulla strada della verità”, conclude Quitadamo, auspicando che possano emergere voci capaci di restituire un’immagine più autentica e positiva della città.

Lo riporta su Facebook, Michela Quitadamo.

2 commenti su "Caso Migranti e attacchi a Moscone, Quitadamo: “Non ci sono più parole, solo una profonda amarezza”"

  1. DIRCI XENOFOBI E RAZZISTI ,DETTO DA CHI NON RISPETTA I SIPONTINI ACCOGLIENTI È SCHIFOSO,VI NASCONDETE DIETRO IL RAZZISMO PER NON DIRE I SOLDI CHE GIRANO DIETRO A QUESTA FACCENDA,VEDREMO DAI DOCUMENTI CHI È RAZZISTA ECT,POI NE VEDREMO DI BELLE,ALLORA DOVRETE SOLO ALZARE I TACCHI E DIMETTERVI.CHIAMARE I PARTITI DI SINISTRA E I GIORNALI DI SINISTRA PER PARARVI IL CULO NON BASTERÀ,QUALCUNO ANDRÀ IN AFRICA A FARE MISERICORDISMO.OZZ,VERGOGNATEVI,FALSI

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