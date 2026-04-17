Nuova composizione per la Commissione comunale consultiva per la toponomastica del Comune di Foggia. Con decreto sindacale è stato nominato il professor Stefano Picciaredda, docente ordinario di Storia contemporanea, in sostituzione del precedente componente. La modifica si è resa necessaria a seguito della nuova designazione da parte dell’Università degli Studi di Foggia, per garantire la piena operatività dell’organismo.
La Commissione mantiene funzioni consultive in materia di attribuzione dei nomi alle strade e agli spazi pubblici cittadini, esprimendo pareri obbligatori ma non vincolanti.
Resta invariata la struttura dell’organo, composto da rappresentanti istituzionali, esperti e dirigenti comunali, con partecipazione a titolo gratuito.
A cura di Giovanna Tambo.