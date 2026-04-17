Il Comune di Foggia ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente per la messa in sicurezza di un fabbricato pericolante situato tra via Sant’Antonio e via delle Frasche. Il provvedimento si è reso necessario dopo le segnalazioni dei Vigili del Fuoco, che hanno evidenziato gravi lesioni strutturali e rischio concreto di crollo, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità.

L’immobile, in stato di abbandono, presenta cedimenti della copertura e condizioni igienico-sanitarie critiche, aggravate dalla presenza di vegetazione e rifiuti.

I proprietari sono stati diffidati a intervenire immediatamente, affidando i lavori a un tecnico abilitato e presentando entro 20 giorni il progetto di messa in sicurezza.

In caso di inadempienza, il Comune potrà procedere d’ufficio con addebito delle spese ai responsabili.

A cura di Giovanna Tambo.