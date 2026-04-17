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ALIENAZIONI PATRIMONIO Foggia, elenco aperto per tecnici: incarichi per alienazioni del patrimonio comunale

Avviso pubblico per professionisti: nessuna graduatoria ma iscrizione permanente

Foggia, elenco aperto per tecnici: incarichi per alienazioni del patrimonio comunale

Tecnico - Fonte Immagine: edilportale.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Foggia // Politica //

Il Comune di Foggia ha pubblicato un avviso pubblico aperto per la costituzione di un elenco di professionisti disponibili a ricevere incarichi tecnici legati alle procedure di alienazione del patrimonio abitativo comunale non ERP. L’elenco avrà funzione esclusivamente organizzativa e ricognitiva e non darà luogo a graduatorie, selezioni o diritti automatici all’affidamento degli incarichi. Le prestazioni richieste potranno includere verifiche catastali, sopralluoghi, rilievi, perizie di stima e attività tecnico-amministrative necessarie per la gestione e dismissione degli immobili comunali.

Possono partecipare liberi professionisti, società di ingegneria e altri operatori del settore in possesso dei requisiti tecnici e professionali richiesti dalla normativa vigente.

L’elenco sarà aperto e aggiornato periodicamente, consentendo nuove iscrizioni in qualsiasi momento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

A cura di Giovanna Tambo.

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