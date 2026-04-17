Il Gargano entra nelle istituzioni e lo fa portando con sé la forza delle proprie tradizioni popolari, trasformando un momento istituzionale in un’occasione di racconto autentico e condiviso. In Senato non si è parlato solo di cultura, ma di una memoria viva, fatta di storie, suoni e appartenenza.

Al centro dell’incontro, la tarantella del Gargano, non semplice espressione folkloristica, ma linguaggio profondo capace di unire generazioni, raccontare emozioni e custodire un’identità che resiste nel tempo.

Un ruolo fondamentale è stato riconosciuto alle donne garganiche, vere protagoniste di questa tradizione. Custodi e trasmettitrici di cultura, hanno mantenuto viva la memoria collettiva attraverso il canto, il ritmo e la quotidianità, spesso lontano dai riflettori ma con una forza silenziosa e determinante. Non solo testimoni del passato, ma protagoniste del presente, rappresentano il cuore pulsante di una cultura che continua a vivere.

La presenza dei rappresentanti del territorio ha portato in Senato non solo persone, ma una comunità intera, unita dalla volontà di preservare e valorizzare le proprie radici.

Particolarmente significativo l’intervento di Alessandro e Costanza Di Leo, che con parole semplici ma incisive hanno ribadito l’importanza della trasmissione culturale: una tradizione vive solo se viene praticata e condivisa ogni giorno. La loro testimonianza ha evidenziato come non basti conservare, ma sia necessario vivere attivamente la propria identità.

Durante l’incontro è stato inoltre richiamato il valore della legge n. 59, considerata un primo passo verso il riconoscimento delle tradizioni popolari, ma è emersa con forza la necessità di azioni concrete: spazi, strumenti e opportunità per le nuove generazioni, come scuole di danza, musica e canto, affinché la cultura non venga solo ricordata, ma tramandata.

È stato sottolineato anche il rischio concreto di perdere questo patrimonio: ogni canto dimenticato, ogni passo non trasmesso rappresenta una perdita di identità. Per questo l’appuntamento in Senato ha rappresentato non solo un momento simbolico, ma un richiamo collettivo alla responsabilità.

La tarantella del Gargano si conferma così molto più di una tradizione musicale: è memoria, comunità e identità viva. E il messaggio emerso è chiaro: senza radici non può esistere futuro, e spetta a tutti il compito di custodire e far vivere questo patrimonio.

Lo riporta civico93.it.