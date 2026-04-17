"Licenziamento" 118 Foggia. Il racconto di Carducci: «Documenti mostrati, ma il dialogo non c’è»

Foggia. Clima di tensione nel settore del soccorso sanitario, dove emergono segnalazioni di criticità nei rapporti tra lavoratori e vertici organizzativi. A sollevare il caso è Massimo Carducci, autista soccorritore, che denuncia una situazione di stallo e mancanza di interlocuzione dopo un provvedimento di contestazione e licenziamento.

Secondo quanto riferito, l’agenzia coinvolta non potrebbe procedere senza una richiesta esplicita da parte dell’amministratore, indicato come Angelo Tomaro. Nel frattempo, sempre secondo la versione del lavoratore, durante un incontro sarebbero stati mostrati documenti relativi alla contestazione disciplinare, al licenziamento e a una relazione interna, oltre a verifiche effettuate tramite consulenti legali.

Carducci sostiene inoltre che non sarebbe stata presa in considerazione una comunicazione di “ripensamento” da lui inviata via email, mentre la documentazione sarebbe stata trasmessa al dottor Nigri e ai legali della controparte. Il lavoratore riferisce di aver richiesto, sia verbalmente sia per iscritto, un incontro diretto con lo stesso Nigri, senza però ottenere al momento alcun riscontro.

Alla base della vicenda vi sarebbe anche la volontà, da parte del soccorritore, di promuovere una manifestazione pacifica insieme ad altri colleghi. Un’iniziativa che, secondo quanto dichiarato, potrebbe aver influito sull’inserimento del suo nominativo nelle contestazioni disciplinari.

Il caso evidenzia un quadro delicato, in cui si intrecciano questioni sindacali, diritti dei lavoratori e gestione interna delle strutture operative. Resta ora da chiarire la posizione delle parti coinvolte e verificare se si aprirà un confronto diretto per fare luce sulla vicenda.

Non si escludono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni.