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FORZA ITALIA Manfredonia, caso migranti. Forza Italia: “I cittadini ancora in attesa di conoscere tutti gli aspetti della vicenda”

Torna al centro del dibattito cittadino la questione dei richiedenti asilo presenti a Manfredonia, con un clima che viene descritto come un vero e proprio “cortocircuito comunicativo e funzionale”

Manfredonia, caso migranti. Forza Italia: "I cittadini ancora in attesa di conoscere tutti gli aspetti della vicenda"

Domenico La Marca e Padre Franco Moscone - Fonte Immagine: Facebook, Ugo Galli - consigliere comunale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

Torna al centro del dibattito cittadino la questione dei richiedenti asilo presenti a Manfredonia, con un clima che viene descritto come un vero e proprio “cortocircuito comunicativo e funzionale”.

Nel documento firmato dai consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi, si evidenzia come il sindaco abbia espresso solidarietà al vescovo, che in precedenza si era schierato a sua volta, in una dinamica che alimenta il confronto su una vicenda che sta generando forte preoccupazione tra i cittadini.

Secondo i firmatari, in un contesto democraticamente maturo, le istituzioni politiche ed ecclesiastiche dovrebbero prima ascoltare realmente le esigenze della comunità, per poi esprimersi e agire in modo trasparente, oggettivo e misurato.

Viene inoltre sottolineato come i cittadini, definiti “buoni cristiani ed onesti cittadini”, siano ancora in attesa di “sapere e conoscere” tutti gli aspetti della vicenda.

I quattro consiglieri chiedono formalmente al sindaco la documentazione completa e sollecitano il presidente del Consiglio comunale a procedere con la convocazione dell’assise, affinché si possa “permettere a Manfredonia di CAPIRE una vicenda, che riguarda TUTTI e non POCHI”.

Al centro della richiesta c’è dunque la necessità di trasparenza e condivisione, per affrontare un tema che coinvolge l’intera comunità e che richiede, secondo i consiglieri, un confronto istituzionale chiaro e partecipato.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.

1 commenti su "Manfredonia, caso migranti. Forza Italia: “I cittadini ancora in attesa di conoscere tutti gli aspetti della vicenda”"

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