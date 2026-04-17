Manfredonia punta sull’innovazione sociale: affidati i servizi tecnici per il nuovo cantiere urbano di via Togliatti

Manfredonia prova a trasformare una linea di finanziamento europea in un intervento concreto di rigenerazione urbana e sociale. Con una determinazione dirigenziale adottata dal Settore Lavori pubblici, il Comune ha infatti affidato i servizi tecnici necessari a dare forma al progetto denominato “Cantiere urbano dell’innovazione sociale”, iniziativa inserita nel Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 e finanziata nell’ambito dell’azione MF 6.4.3.1b.

L’intervento, che interessa un’area comunale in via Togliatti, vale complessivamente 1.539.861,10 euro ed è parte di un più ampio pacchetto di misure con cui Manfredonia è stata ammessa a finanziamento per oltre 6,2 milioni di euro. Nello stesso contenitore rientrano infatti anche azioni dedicate alle nuove economie locali, alle start up, all’emporio solidale, alla cooperativa di comunità e al centro servizi di comunità. Il “Cantiere urbano dell’innovazione sociale” si colloca dunque dentro una strategia che non punta soltanto alla realizzazione di opere pubbliche, ma all’attivazione di spazi, servizi e funzioni capaci di produrre inclusione e coesione sociale.

Il passaggio compiuto ora dall’amministrazione comunale è decisivo perché riguarda la fase tecnica preliminare senza la quale il progetto non potrebbe entrare nella sua dimensione operativa. Il Comune ha spiegato che la proposta inizialmente predisposta dall’ufficio tecnico era funzionale soprattutto alla quantificazione economica dell’intervento, ma non conteneva ancora tutti i livelli di progettazione richiesti dal nuovo Codice dei contratti pubblici. Proprio per questo si è reso necessario procedere con un affidamento esterno per la redazione del PFTE, del progetto esecutivo, della direzione lavori, delle misure e contabilità e della relazione geologica, cioè di tutto l’impianto tecnico indispensabile a trasformare l’idea progettuale in cantiere reale.

Nella motivazione del provvedimento emerge con chiarezza anche un altro elemento: la necessità di rispettare tempi serrati. L’atto richiama infatti il principio del risultato previsto dal D.Lgs. 36/2023 e sottolinea l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse professionali interne per le attività di progettazione tecnica. In altre parole, il Comune certifica di non avere al proprio interno le disponibilità operative sufficienti per seguire in tempi utili un intervento di questa complessità e sceglie quindi di rivolgersi all’esterno per evitare rallentamenti che potrebbero compromettere l’attuazione dell’opera.

L’incarico è stato affidato all’architetto Tiziano Bibbò, professionista di Foggia individuato attraverso la Centrale unica di committenza del Tavoliere. L’importo a base del servizio, calcolato secondo il decreto ministeriale sui corrispettivi professionali, era pari a 112.670,22 euro, mentre l’offerta presentata dal professionista è stata di 95.000 euro, oltre oneri previdenziali e IVA, per una spesa complessiva di 120.536 euro. Il Comune ha ritenuto l’offerta congrua rispetto alle prestazioni richieste e ha proceduto all’affidamento diretto, modalità consentita dal Codice per servizi di importo inferiore a 140 mila euro.

Sul piano amministrativo, il provvedimento è importante anche perché chiarisce il perimetro finanziario dell’operazione. La spesa per i servizi tecnici è infatti coperta integralmente con risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud, senza ricadute ulteriori sul bilancio comunale se non nella gestione contabile dell’entrata e dell’impegno. Il Comune ha accertato la somma al capitolo di entrata e impegnato la corrispondente spesa sul bilancio 2026, confermando che l’affidamento si inserisce in un quadro finanziario già definito e coperto.

A cura di Michele Solatia.