La città di Manfredonia compie un passo importante nel panorama culturale nazionale: la Giunta comunale ha approvato la candidatura al titolo di “Capitale italiana del libro 2027”.

Lo dichiara Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e Cultura del Comune di Manfredonia, che ha illustrato i contenuti e gli obiettivi del progetto presentato al Ministero della Cultura, dal titolo “Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare”, con l’ambizione di trasformare la città in uno spazio di lettura diffusa, dove mare, memoria e comunità si incontrano attraverso i libri.

“Abbiamo deciso di partecipare al bando del Ministero della Cultura con un progetto dal titolo ‘Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare’ con l’idea di fare della città uno spazio di lettura diffusa. Un luogo in cui il mare, la memoria e le persone si incontrano anche attraverso i libri”.

Alla base della candidatura c’è una rete culturale già attiva e in crescita, con un ruolo centrale affidato alla Biblioteca comunale, sempre più luogo di partecipazione e condivisione, oltre che di conservazione.

“Io credo in un’idea di città in cui il libro non resta fermo sugli scaffali, ma esce, incontra, attraversa gli spazi pubblici. Credo nella cultura come leva di crescita reale per una città, e nella lettura come strumento capace di aprire le menti, creare consapevolezza e generare nuove possibilità”, sottolinea Valente.

Ora si attende l’esito della candidatura, ma l’amministrazione guarda avanti: il percorso intrapreso continuerà indipendentemente dal risultato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo del territorio.

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente.