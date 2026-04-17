Edizione n° 6039

BALLON D'ESSAI

SINDACATI ALLARME // Ataf, affidamento in house bloccato e sindacati in allarme: “Siamo di fronte a un allarme rosso”
17 Aprile 2026 - ore  09:54

CALEMBOUR

MIRIAM LAUREA // Miriam Indelicato trovata morta alla vigilia della laurea. Non si esclude nessuna pista
17 Aprile 2026 - ore  10:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia si candida a Capitale italiana del Libro 2027. Valente: “Credo nella cultura come leva di crescita”

LIBRO VALENTE Manfredonia si candida a Capitale italiana del Libro 2027. Valente: “Credo nella cultura come leva di crescita”

Il progetto presentato ha l’ambizione di trasformare la città in uno spazio di lettura diffusa, dove mare, memoria e comunità si incontrano attraverso i libri

Manfredonia si candida a Capitale italiana del Libro 2027. Valente: “Credo nella cultura come leva di crescita”

Manfredonia si candida a Capitale italiana del Libro 2027 - Fonte Immagine: Facebook, Maria Teresa Valente

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Manfredonia // Politica //

La città di Manfredonia compie un passo importante nel panorama culturale nazionale: la Giunta comunale ha approvato la candidatura al titolo di “Capitale italiana del libro 2027”.

Lo dichiara Maria Teresa Valente, assessora al Welfare e Cultura del Comune di Manfredonia, che ha illustrato i contenuti e gli obiettivi del progetto presentato al Ministero della Cultura, dal titolo “Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare”, con l’ambizione di trasformare la città in uno spazio di lettura diffusa, dove mare, memoria e comunità si incontrano attraverso i libri.

“Abbiamo deciso di partecipare al bando del Ministero della Cultura con un progetto dal titolo ‘Manfredonia. Storie e racconti tra le pagine del mare’ con l’idea di fare della città uno spazio di lettura diffusa. Un luogo in cui il mare, la memoria e le persone si incontrano anche attraverso i libri”.

Alla base della candidatura c’è una rete culturale già attiva e in crescita, con un ruolo centrale affidato alla Biblioteca comunale, sempre più luogo di partecipazione e condivisione, oltre che di conservazione.

“Io credo in un’idea di città in cui il libro non resta fermo sugli scaffali, ma esce, incontra, attraversa gli spazi pubblici. Credo nella cultura come leva di crescita reale per una città, e nella lettura come strumento capace di aprire le menti, creare consapevolezza e generare nuove possibilità”, sottolinea Valente.

Ora si attende l’esito della candidatura, ma l’amministrazione guarda avanti: il percorso intrapreso continuerà indipendentemente dal risultato, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della cultura come motore di sviluppo del territorio.

Lo riporta su Facebook, Maria Teresa Valente.

1 commenti su "Manfredonia si candida a Capitale italiana del Libro 2027. Valente: “Credo nella cultura come leva di crescita”"

  1. Non siamo credibili, mi spiace.
    La stragrande maggioranza degli Zambredoniani manco sa cosa sia un libro

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO