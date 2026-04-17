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Home // Manfredonia // Monte Sant’Angelo, affidato il progetto per l’illuminazione del Santuario UNESCO. Tutti i dati

SANTUARIO UNESCO Monte Sant’Angelo, affidato il progetto per l’illuminazione del Santuario UNESCO. Tutti i dati

Si tratta del progetto esecutivo per la riqualificazione illuminotecnica dell’area adiacente al Santuario di San Michele Arcangelo

Monte Sant’Angelo, affidato il progetto per l’illuminazione del Santuario UNESCO. Tutti i dati

Santuario di San Michele Arcangelo - Fonte Immagine: santuariosanmichele.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Manfredonia // Monte S. Angelo //

Il Comune di Monte Sant’Angelo ha affidato il servizio di redazione del progetto esecutivo per la riqualificazione illuminotecnica dell’area adiacente al Santuario di San Michele Arcangelo, sito riconosciuto patrimonio mondiale dell’UNESCO. L’intervento rientra nel progetto europeo “CAMPUS – Climate Adaptation Plans for UNESCO Sites”, finanziato nell’ambito del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, che punta a migliorare la resilienza dei siti culturali agli effetti del cambiamento climatico.

L’appalto è stato aggiudicato alla società Fabertechnica Engineering S.r.l., con sede a Roma, che ha presentato un’offerta con un ribasso del 2% rispetto alla base di gara. L’importo complessivo del servizio ammonta a circa 53.900 euro, interamente finanziato da fondi europei e nazionali, senza oneri diretti per il Comune. Il progetto CAMPUS, avviato nel febbraio 2024, coinvolge diversi partner italiani e croati e si concluderà entro luglio 2026.

A cura di Michele Solatia.

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