Ancora un gatto in grave difficoltà, ancora un intervento affidato quasi esclusivamente alla sensibilità dei volontari. È questa, secondo molte segnalazioni che arrivano dal territorio di Manfredonia e della Provincia di Foggia, la fotografia di un sistema che fatica a garantire risposte rapide e strutturate per la cura dei gatti randagi.

Il problema non riguarda soltanto il singolo episodio, ma una criticità più generale: la distanza tra gli strumenti previsti sulla carta e la loro applicazione concreta. La legge quadro n. 281 del 1991 disciplina la tutela degli animali d’affezione e la lotta al randagismo, mentre il Ministero della Salute ricorda l’esistenza di fondi e competenze affidate ai livelli istituzionali. Tuttavia, nella pratica, cittadini e volontari continuano spesso a farsi carico direttamente di segnalazioni, cure e spese.

Il punto, dunque, è capire se sul territorio esista una rete davvero pronta a intervenire nei casi urgenti. Perché tra annunci, progetti e convenzioni, l’impressione diffusa è che manchi ancora un modello efficace di pronto soccorso per i gatti randagi. E quando i tempi si allungano, a pagare il prezzo più alto sono gli animali.