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Home // Attualità // Stop alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto sarà valida solo l’elettronica

VALIDA ELETTRONICA Stop alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto sarà valida solo l’elettronica

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento

Stop alla carta d’identità cartacea: dal 3 agosto sarà valida solo l'elettronica

Carta d'Identità CIE - Fonte Immagine: notizie.tiscali.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
17 Aprile 2026
Attualità //

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea cesserà definitivamente di essere valida, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Non potrà più essere utilizzata né come documento di riconoscimento né per viaggiare all’estero, rendendo necessaria la sostituzione con la Carta d’identità elettronica (Cie).

La decisione deriva dall’adeguamento al regolamento europeo 1157 del 2019, che impone standard di sicurezza più elevati per i documenti personali. Il formato cartaceo, infatti, è considerato troppo vulnerabile alla contraffazione, motivo per cui la sua validità viene revocata automaticamente prima della scadenza naturale.

Per ottenere la nuova Cie è necessario rivolgersi all’anagrafe del proprio Comune di residenza o domicilio, mentre chi vive all’estero deve presentare richiesta presso il Consolato. La procedura non è considerata un duplicato, ma un nuovo rilascio, quindi si paga la tariffa ordinaria.

Al momento della richiesta occorrono una fototessera recente, il codice fiscale e la vecchia carta d’identità. In mancanza di quest’ultima, è possibile presentare un altro documento valido oppure farsi identificare da due testimoni.

Per evitare lunghe attese, il Ministero dell’Interno invita a prenotare online tramite il portale dedicato, mentre diversi Comuni stanno attivando aperture straordinarie e open day per agevolare i cittadini nella sostituzione del documento.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

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