Si ferma per un mese la pesca delle vongole nel Compartimento marittimo di Manfredonia. La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera ha disposto il divieto temporaneo di prelievo dei molluschi bivalvi, compresa la vongola (Chamelea gallina), dal 6 aprile al 6 maggio 2026, accogliendo la richiesta avanzata dal Consorzio Molluschi Nord Gargano.

Si tratta di una misura che rientra nelle politiche di gestione sostenibile della pesca e che punta a garantire il ripopolamento degli stock ittici, in linea con la normativa nazionale ed europea. Il fermo biologico rappresenta infatti uno strumento essenziale per preservare l’equilibrio dell’ecosistema marino e assicurare nel tempo la continuità dell’attività economica per le imprese del settore.

Alla base del provvedimento vi è la necessità di tutelare una risorsa particolarmente sensibile come quella dei molluschi bivalvi, soggetta a forti pressioni legate sia all’intensità dello sfruttamento sia alle condizioni ambientali. Il periodo di sospensione dell’attività di pesca consentirà alle specie di completare il proprio ciclo biologico e di ricostituire la popolazione, contribuendo così a una gestione più razionale e responsabile del comparto.

Il provvedimento riguarda tutte le imprese abilitate alla pesca dei molluschi nel territorio di competenza della Capitaneria di Manfredonia. Al termine del periodo di fermo, gli armatori dovranno adempiere agli obblighi previsti, tra cui la consegna della documentazione di bordo alle autorità marittime competenti.

Durante il mese di stop sono comunque previste alcune deroghe. Le imbarcazioni autorizzate potranno continuare altre attività di pesca, purché utilizzino sistemi e attrezzi diversi da quelli impiegati per i molluschi bivalvi, previa comunicazione alle autorità marittime. In alternativa, sarà possibile effettuare operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o trasferimenti temporanei verso altri porti per esigenze tecniche.

Il fermo si inserisce in un quadro normativo più ampio che prevede periodi obbligatori di sospensione della pesca, con l’obiettivo di limitare lo sfruttamento eccessivo delle risorse marine. In particolare, la disciplina vigente stabilisce che la pesca delle vongole con draghe idrauliche debba essere interrotta per diversi mesi nel corso dell’anno, proprio per favorire il ripopolamento e la stabilità del mercato.

A cura di Michele Solatia.