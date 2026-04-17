Vieste stanzia 120 mila euro per le feste patronali del 2026

Il Comune di Vieste ha impegnato 120 mila euro per sostenere l’organizzazione delle feste patronali del 2026. La misura è contenuta in una determina del Settore Amministrativo firmata il 16 aprile e dà attuazione all’indirizzo politico già espresso dalla giunta comunale con una delibera di febbraio, poi aggiornata il 13 aprile.

Le risorse serviranno a partecipare, in maniera parziale, alle spese sostenute dai comitati organizzatori delle principali celebrazioni religiose e civili della città. Il riparto fissato nell’atto prevede 52.800 euro per la festività di Santa Maria di Merino, 36 mila euro per San Giorgio Martire, 21.600 euro per Sant’Antonio di Padova e 9.600 euro per Santa Maria Stella Maris.

L’amministrazione specifica che il contributo non sarà erogato in automatico, ma solo a seguito della presentazione di una richiesta corredata da una relazione sullo svolgimento della manifestazione, dalla documentazione fiscale delle spese sostenute e dalla tracciabilità dei pagamenti effettuati. In questo modo il Comune punta a garantire un controllo puntuale sull’utilizzo dei fondi pubblici e sulla loro effettiva destinazione.

La somma è stata impegnata sul bilancio 2026 al capitolo indicato nella determina. Il provvedimento richiama inoltre il regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, con particolare riferimento alle regole che disciplinano il sostegno alle manifestazioni di interesse per la comunità.

Per Vieste si tratta di un intervento che unisce tradizione, identità cittadina e ricaduta economica sul territorio. Le feste patronali, oltre al valore religioso e culturale, rappresentano infatti appuntamenti capaci di richiamare pubblico, animare il centro urbano e sostenere le attività commerciali e turistiche nei periodi di svolgimento.

A cura di Michele Solatia.