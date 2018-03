Di:

Isole Tremiti, dal 15 maggio visite specialistiche in loco ultima modifica: da

Foggia – LA sanità foggiana si dimostra sempre più pronta a rispondere alle esigenze dei suoi cittadini. Dallo scorso 15 maggio, infatti, i residenti delleil comune più piccolo della provincia di Foggia, possono contare sull’assistenza sanitaria fornita da uno specialista ambulatoriale in cardiologia, il dott.e una pediatra, la dott.ssaprimario del reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero “Masselli Mascia” di San Severo.I due medici, nella loro prima missione sull’arcipelago foggiano, hanno effettuato visite specialistiche nei locali del poliambulatorio. Molti gli utenti in fila ad attenderli. Oltre che per esami ambulatoriali, i sanitari si sono messi a disposizione anche per visite domiciliari. L’iniziativa ha trovato il grande favore della popolazione. “Per ora – commenta la direzione strategica della ASL FG – le visite sono state fissate con una periodicità mensile. Man mano che verificheremo le esigenze di salute della popolazione potremo allargare l’assistenza anche ad altre specialità”.Grazie a questa iniziativa, i residenti delle isole Tremiti, che fino ad ora non avevano potuto godere di alcuna assistenza specialistica in loco, non saranno più costretti a recarsi in continente, nell’Alto Tavoliere o in territorio molisano, per esercitare il proprio diritto alla salute.Redazione Stato@riproduzioneriservata