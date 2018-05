Di:

L’aperitivo è ormai una moda e un momento piacevole da trascorrere con gli amici dopo una giornata di lavoro o, talvolta, a mezzogiorno prima del pranzo. Se si sta seguendo un regime dietetico volto a perdere peso bisogna stare molto attenti alle calorie che si possono assumere con un aperitivo e quindi è necessario rispettare alcuni accorgimenti.

Tra le bevande è meglio evitare cocktail superalcolici (fino a 22°) e zuccherini, che non dissetano e apportano all’organismo molte calorie; è meglio preferire mezzo bicchiere di vino bianco secco intorno ai 10-12° o un calice di vino rosso. Il vino deve essere di alta qualità ed è da preferire quello a “chilometro 0”, reperiti direttamente nella zona di produzione.

La scelta ideale

La scelta ideale sarebbe scegliere bevande analcoliche, soprattutto succhi di verdure, come ad esempio quello di pomodoro o quello di carota che hanno pochissime calorie (17 e 39 kcal ogni 100 grammi), o dei centrifugati di verdura, che apportano all’organismo vitamine e sali minerali (ormai molti posti dove si fa l’happy hour hanno menù con diverse varianti di centrifugati) o centrifugati di frutta. Questi ultimi hanno più calorie di quelli a base di verdura, ma conservano le proprietà benefiche della frutta e possono essere utili nella stagione calda come pausa dolce e dissetante. Se si scelgono i centrifugati per un aperitivo con gli amici a casa si può aggiungere qualche pezzo di radice di zenzero e qualche fogliolina di menta per rendere il cocktail non solo dissetante, ma anche un alimento funzionale e benefico.

Per quanto riguarda i piattini che vengono serviti insieme alla bevanda e gli stuzzichini vanno evitati la pasta, porzioni di lasagna, grissini, pizzette, panini soprattutto se molto farciti con affettati e formaggi grassi, poiché aumentano la quota di carboidrati e grassi giornaliera concessa.

Cosa preferire

Si possono consumare tranquillamente verdure crude da intingere in un cucchiaio di olio (da evitare la maionese e le salse), un paio di spiedini di frutta e formaggi light, frutta secca e olive, alimenti ricchi di sostanze antiossidanti e ricchi di fibre e grassi buoni. Ovviamente frutta secca e olive vanno consumati con parsimonia in quanto molto ricchi di sale. Per lo stesso motivo vanno evitate anche patatine e salatini, in quanto l’elevato contenuto di sale provoca ritenzione idrica e pelle a “buccia di arancia”, fortemente antiestetica su gambe, glutei e pancia.

Cosa evitare

Quando ci si concede un aperitivo, non bisogna dimenticare che poi la cena dovrà essere light, quindi vanno evitati i carboidrati (pasta, pane e patate), mentre si può mangiare un secondo leggero soprattutto a base di pesce (alla griglia o al forno) accompagnato da un abbondante contorno di verdure preferibilmente crude.

A cura della dottoressa Simona Stega, Biologa nutrizionista

