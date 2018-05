Immagine in allegato al testo

Foggia. Nello splendido scenario dell’imponente Pala Sele di Eboli (SA) ha avuto luogo domenica scorsa il XXVIII Trofeo Nazionale “Memorial Ciro Bracciante”. Ben 12 i tatami predisposti per l’evento che ha richiamato la presenza di oltre 2000 atleti. Bravi gli allievi del Maestro di Karate Cosimo Leone che conquistano due importanti medaglie di bronzo. Chiude il primo incontro prima dello scadere dei 2 minuti, aggiudicandosi infine il terzo posto, Chiara Mele nella categoria Cadetti +63kg. Seppur ingiustamente escluso al terzo turno conquista la finale con un favoloso ripescaggio, e sale anche lui sul terzo gradino del podio nella 45kg Esordienti, Giuseppe Leone che il fitto calendario agonistico della Asd “LEONE” vedrà impegnato domenica prossima nella qualificazione per il “Trofeo Nazionale CONI” (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) che si terrà a Molfetta (BA). Duplice bronzo accresce palmares karate “Leone” ultima modifica: da

