Foggia. Antiprostituzione della Polizia: 8 in Questura

Foggia. Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio, in ottemperanza ad una specifica ordinanza del Questore della Provincia di Foggia, gli agenti dell’Ufficio Volanti della Questura di Foggia, con quelli della Polizia Municipale, hanno effettuato un controllo sulla Statale 673, zona Sprecacenere, rilevando la presenza di otto donne intente a svolgere attività di meretricio.

Per procedere all’ esatta identificazione, le stesse sono state accompagnate negli Uffici della Questura. Delle otto donne, una veniva subito rilasciata, un’altra è stata denunciata per non aver ottemperato al foglio di via obbligatorio emesso in data 29.10.2015 dal Sig. Questore di Foggia con scadenza 28.10.2018; le altre sei sono state messe a disposizione dell’Ufficio Immigrazione, in quanto emergeva a loro carico, un provvedimento che disponeva l’allontanamento dal territorio dello Stato. A tutte le ragazze veniva elevato verbale di contestazione al Codice della strada per occupazione della sede stradale.

Altra attività di polizia è stata effettuata nel pomeriggio in zona Stazione da Agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Volanti. Nella circostanza, quattordici cittadini di nazionalità straniera venivano controllati, nei pressi di due esercizi commerciali in Via Podgora. Gli stranieri venivano accompagnati presso gli uffici della Questura, al fine di procedere all’esatta identificazione. Dieci di loro risultavano in regola con il permesso di soggiorno, mentre altri quattro, venivano denunciati perché privi di documenti di identificazione.

Redazione StatoQuotidiano.it