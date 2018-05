L’addio di Buffon “Sabato ultima gara con la Juventus”

Di:

Roma. Gianluigi Buffon lascia la Juventus dopo circa 17 anni. Non ancora chiaro tuttavia se si tratti del suo addio definitivo al calcio.

“Grazie di cuore per questi 17 anni, a Gigi Buffon”, “l’anno prossimo prossimo il portiere della Juventus sarà Szczesny“. Così il presidente della Juventus Andrea Agnelli, nella conferenza stampa all’Allianz Stadium in cui Buffon ha confermato che sabato sarà la sua ultima partita a difendere la porta bianconera.

GIANLUIGI BUFFON – CARRIERA, STORIA (wikipedia)

Futuro. ”Fino a 15 giorni fa era risaputo e certo che avrei smesso di giocare, adesso sono arrivate delle proposte e delle sfide stimolanti sia in campo che fuori e la più importante, per quel che riguarda il fuori, me l’ha fatta pervenire proprio il presidente Agnelli”. Così il portierone parlando del suo futuro.

Juventus: dal 2001 al 2018

Dopo aver perfezionato l’acquisto di Lilian Thuram dal Parma, il 3 luglio 2001, sempre dagli emiliani, la Juventus acquistò Buffon per 75 miliardi di lire più la cessione a titolo definitivo di Jonathan Bachini, valutato 30 miliardi; Buffon risulta così l’acquisto più oneroso nella storia della società bianconera – record mantenuto fino al 2016, anno in cui la Juventus acquista Gonzalo Higuaín per 90 milioni di euro –, nonché il calciatore italiano e il portiere più costoso di sempre.

Al 9 maggio 2018 Buffon ha disputato, tra club, nazionale maggiore e nazionali giovanili, 1074 partite nelle quali ha subito 884 reti, alla media di 0,82 gol a partita.

Redazione StatoQuotidiano.it