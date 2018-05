Manfredonia. Festa dei Musei e Notte europea dei Musei 2018

Di:

Sabato 19 e domenica 20 Maggio 2018, in occasione della Festa dei Musei giunta alla sua terza edizione, il Polo Museale della Puglia coinvolge l’intera rete museale con un ricco calendario di manifestazioni destinate a tutti i tipi di pubblico. Tema di quest’anno è “Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici”, il cui argomento centrale è la connettività e la creazione del Sistema Museale Nazionale, nella prospettiva di una piena e integrata valorizzazione delle numerose e differenti realtà che rappresentano il patrimonio culturale italiano.

Per l’edizione di quest’anno il Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia e il Parco Archeologico di Siponto promuovono per la prima volta in Capitanata il coinvolgimento in rete di più musei con un programma congiunto di iniziative, avvalendosi della collaborazione dell’I.I.S.S. “Galilei” – Manfredonia e dell’I.I.S.S. “Luigi Di Maggio” – San Giovanni Rotondo, Associazione “CAMERATA MVSICA ANTIQVA” Foggia, Damiano Gelsomino – Confcommercio Foggia, l’Associazione “La Pelandra”, il Teatro Umberto Giordano di Foggia, il Bar Bramante di Manfredonia.

L’apertura straordinaria serale di sabato 19 maggio rientra nella Notte europea dei Musei 2018. Accogliendo il pubblico di notte il museo fornisce ai visitatori una nuova prospettiva applicando un approccio più creativo e sensoriale.

Info

Il Comune di Foggia, con i bus dell’azienda ATAF e previa prenotazione (tel. 3427622106),garantirà il collegamento tra il Museo Civico di Foggia, il Museo Nazionale di Manfredonia, il Parco Archeologico di Santa Maria di Siponto, l’Associazione “La Pelandra” (previa prenotazione tel. 3336604102). Saranno altresì garantiti i collegamenti anche con Castel Fiorentino e il Museo Civico Castello de Sangro di Torremaggiore.

PROGRAMMA

Museo Nazionale Archeologico di Manfredonia

Sabato 19 maggio

ore 8,30 – 9,30) Colazione al Museo con il direttore.

ore 9,30-17,00) Sala Convegni – Saluti autorità e Presentazione Programma in Conferenza Stampa. Si parlerà di:

ore 9,45 – Primi passi verso la Rete Nazionale dei Musei in Capitanata, intervento dei Direttori dei musei della Daunia aderenti all’iniziativa.

ore 11,00 – Le attività di Alternanza scuola/lavoro con i dirigenti e i tutor dell’I.I.S.S. “Galilei” – Manfredonia e dell’I.I.S.S. “Luigi Di Maggio” – San Giovanni Rotondo.

ore 12,00 – Inaugurazione spazio “MUSEINVERSI” dedicato alla presentazione di libri e conversazione degli autori con il pubblico e con cultori della materia: arch. Matteo Pazienza, ing. Giovanni Quarato, dott.ssa Concetta Lapomarda, dott. Saverio Mazzone;

– a seguire (con pausa pranzo dalle 13,00 alle 15,00) – presentazione Libri (“Siponto e Manfredonia nella Daunia” – Atti del Convegno di Storia Patria, a cura di Lorenzo Pellegrino – Pacilli Editore; “Palazzo Dogana” a cura di Vincenzo e Antonio Salvato – Grenzi Editore; “Sportivamente: a 40 anni dalla legge Basaglia” a cura di Giuseppe Pillo, Dirigente Dipartimento Salute Mentale di Troia – ASL Foggia). Animeranno le conversazioni cultori della materia: arch. Matteo Pazienza, ing. Giovanni Quarato, dott.ssa Concetta Lapomarda, dott. Saverio Mazzone.

Modera Alfredo de Biase direttore del Museo Nazionale di Manfredonia e del Parco archeologico Santa Maria di Siponto – Polo Museale della Puglia.

ore 11,00 – 13,00) – Visite Guidate a cura degli studenti del Liceo Classico “Aldo Moro”;

– “Comprendere e Avvicinarsi al Museo” a cura degli studenti dell’Istituto Superiore “Luigi Di Maggio” con letture trasmesse in filodiffusione nei vari ambienti del castello.

Accompagnano i Tutor dei Progetti di Alternanza scuola/lavoro, con la collaborazione di Lorenzo Attanasio, del personale di accoglienza e del Servizo Civile Nazionale presso il Castello.

ore 14,00 – 17,00) Spazio giovani – i ragazzi delle scuole aderenti al progetto scuola/lavoro – e non solo – vivono gli spazi per socializzare dentro le mura del castello.

ore 17,00 – 19,00) LE QUATTRO STAGIONI – percorso tattile-sonoro da una ricerca musicale di Fabio Trimigno con Fabio Trimigno e Filomena Ferri a cura della Bottega degli Apocrifi. Manifestazione per bambini e famiglie.

Apertura straordinaria dalle ore 8,30 sino alle ore 23,00 con ultimo ingresso alle ore 22,00

Domenica 20 maggio

ore 8,30 – 9,30) Colazione al Museo (caffè, cappuccino e brioche serviti sul Torrione dell’Annunziata).

ore 10,00- 12,00) “Il museo per i bambini – Giocare con le Stele”, con la collaborazione di Lorenzo Attanasio, del personale di accoglienza e del Servizo Civile Nazionale presso il Castello.

ore 17,00- 19,00) LE QUATTRO STAGIONI – percorso tattile-sonoro. Manifestazione per bambini e famiglie

Apertura dalle ore 8,30 sino alle ore 20,00con ultimo ingresso alle ore 19,00

Parco Archeologico Santa Maria di Siponto

Sabato 19 maggio

ore 12,30 -24,30) Parco in festa nella Notte dei Musei. Apertura straordinaria della cripta medievale di Santa Maria di Siponto con momenti diIntrattenimento musicale all’interno del Parco archeologico.

ore 20,00 -24,30) Musiche e danze all’interno del Parco archeologico. Musica medievale in Cripta a cura dell’Associazione “CAMERATA MVSICA ANTIQVA” – Pasquale Antonio Rinaldi (flauto dolce e direzione), Mauro Del Grosso (liuto), Rosamaria Defilippis (danzatrice).

Apertura straordinaria dalle ore 12,30 sino alle ore 24,30con ultimo ingresso alle ore 24,00

Domenica 20 maggio

Apertura dalle ore 12,30 sino alle ore 21,30con ultimo ingresso alle ore 21,00

Questa edizione della Festa dei Musei in Capitanata si arricchisce della partecipazione dei Musei Civici di Foggia e di Torremaggiore (FG) con i seguenti programmi.

Museo civico di Foggia

Il Museo Civico di Foggia, in fase di pieno rilancio grazie anche all’adesione al programma ARTBONUS, alla pre-registrazione nel polo museale nazionale, alla convenzione a titolo gratuito con il sistema di recensioni certificato TBoxChain ed all’utilizzo costante degli spazi per eventi di calibro internazionale (Eventi per le Celebrazioni giordaniane, Dialoghi di Archeologia), ha deciso di impegnarsi per generare un’ importante collaborazione con l’area archeologica di Santa Maria di Siponto e con il Museo Nazionale di Manfredonia. Per questo motivo nelle giornate del 19 e del 20 maggio sarà messo a disposizione del pubblico foggiano un servizio navettadelle navette in partenza sia al mattino sia al pomeriggio e che consentiranno di vivere appieno tutta l’esperienza straordinaria della festa dei musei. Inoltre, il sabato 19 maggio, a partire dalle 20:00, negli spazi del Museo Civico, sarà allestito un happening musicale che condurrà gli ospiti in un viaggio unico attraverso stili e atmosfere uniche, fino a tarda notte.

Sabato 19 maggio

Navetta per Manfredonia partenza ore 8:45 e 16:00 – rientro ore 13:30 e 19:30

Navetta per S. Maria di Siponto partenza ore 17:00 rientro ore 20:00

Happening Musicale dalle ore 20:00

Domenica 20 maggio

Navetta per Manfredonia partenza ore 9:00 rientro ore 12:30

Info: Pagina facebook Teatro Umberto Giordano – Sito Web www.teatrogiordano.it

Per prenotazioni navetta da Foggia: 342 7622106

Museo civico di Torremaggiore

Sabato 19 maggio

ore 19,00 -20,00) Concerto di musica classica nelle sale del Museo

ore 20,00 -22,00) Visite crepuscolari (con guide tradizionali). Contestuale esposizione temporanea di elaborati dagli studenti delle classi dell’Istituto Superiore Fiani-Lecissotti nell’ambito del progetto PON. “Il territorio: conoscere per passione”.

Domenica 20 maggio

Dalle ore 10,30: “Teche scoperte” Laboratori di archeo-caccia per famiglie (rivolto a famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni) Attraverso una grande caccia al tesoro, i bambini insieme ai genitori (o adulti accompagnatori) scopriranno giocando i reperti del museo civico.

Ore 19,00 – 21,00: Visite crepuscolari (visite guidate tradizionali) Museo civico e contestuale visita al castello Ducale. Contestuale esposizione temporanea di elaborati realizzati dagli studenti delle classi dell’Istituto Superiore Fiani-Lecissotti nell’ambito del progetto PON. “Il territorio: conoscere per passione”.

Info: 0882 391111

Museo Nazionale Archeologico Manfredonia e Parco Archeologico di Siponto

pm-pug.museomanfredonia@beniculturali.it

pm-pug.parcosiponto@beniculturali.it

Castello di Manfredonia – tel. 0884.587838

Parco Archeologico Santa Maria Maggiore di Siponto – tel. 3319137971