Monsignor Luigi Renna “Amministratore diocesano Arcidiocesi Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo”

Di:



”Ancora scossa e commossa dalla morte del suo Pastore, mons. Michele Castoro, una folta rappresentanza delle realtà parrocchiali della diocesi di Manfredonia – Vieste- San Giovanni Rotondo, si è riunita per celebrare il Convegno Ecclesiale Diocesano presso il Centro di Spiritualità Padre Pio. E’ stata anche l’occasione per conoscere colui che guida provvisoriamente la diocesi, il vescovo Luigi Renna, nominato amministratore apostolico sipontino all’indomani dei funerali del compianto Castoro. Un forte applauso ha accolto l’ingresso del Vescovo della diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano che non ha nascosto la sua commozione dopo la proiezione di un video commemorativo su mons. Castoro. “Guiderò questa porzione del popolo di Dio, per il tempo che mi sarà richiesto”, ha detto il vescovo Renna, “con discrezione e umiltà, mentre esorto tutti voi a non sciupare la preziosa eredità lasciataci da mons. Castoro”. Nell’attesa di scoprire chi guiderà la diocesi di Padre Pio (alcuni rumors convergono proprio sul nome di Luigi Renna) – e appreso che sarà il card. Tarcisio Bertone, Segretario di Stato emerito, a celebrare il trigesimo di Castoro, il prossimo 5 giugno a Manfredonia – continuano, dunque, le attività di programmazione in vista del nuovo anno pastorale che si preannuncia particolarmente importante a motivo anche del Sinodo dei Giovani, convocato dal Papa per il prossimo ottobre.” fonte sangiovannirotondofree.it Mons. Renna “Non sciupiamo l’eredità lasciataci da Michele Castoro” ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.