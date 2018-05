Di:

Bari. Meteo Puglia: prevalenza di bel tempo salvo qualche isolato piovasco diurno sui rilievi molisani.

GIOVEDI’: La pressione tende a rimontare da Ovest rinnovando così condizioni di tempo più stabile e soleggiato. Da segnalare tuttavia la genesi di rovesci e qualche temporale diurno sull’Appennino molisano, asciutto invece altrove. Temperature minime stabili, con estremi di 15°C; massime in aumento, con punte di 24°C. Venti deboli o localmente moderati meridionali. Basso Adriatico e Canale d’Otranto poco mossi o localmente mossi al largo.

Venerdì 18 Maggio

Maggiore variabilità con ritorno di qualche piovasco nel corso della giornata

VENERDI’: maggiore variabilità sulle nostre regioni di Sud-Est. Maggiori schiarite in mattinata saranno seguite da una variabilità pomeridiana con occasione per qualche piovasco. Temperature senza particolari variazioni sia nei valori massimi che nei minimi. Ventilazione debole variabile con mari quasi calmi o poco mossi.

Sabato 19 Maggio

Prevalenza di bel tempo sul Sud-Est, salvo piovaschi sui rilievi molisani

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Daunia, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su murge, Tavoliere e litorale adriatico settentrionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Temperature in generale stabili, con estremi di 16°C e punte di 26°C. Venti moderati settentrionali in intensificazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali; molto deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali in quota. Zero termico nell’intorno di 3150 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d’Otranto mosso.