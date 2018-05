Successo a Torremaggiore e a Foggia per i piccoli musicisti della “Perotto”

Di:

Manfredonia, 17 maggio 2018. Anche quest’anno gli allievi del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Perotto – Orsini hanno partecipato a diversi concorsi musicali che si tengono in diverse città della nostra Provincia.

Dopo essersi distinti al Concorso “Santa Cecilia” di San Marco in Lamis, non più di un mese fa, conseguendo diversi premi sia in formazioni orchestrali (tra cui il premio “Fracchia d’Argento”), cameristiche e come solisti, gli scorsi giorni, l’11 e il 12 maggio, hanno fatto man bassa di premi anche ai concorsi “U.Giordano” nell’omonimo teatro, organizzato dall’Associazione”Suoni del Sud”, e il Concorso “Civitas” nel Castello Ducale di Torremaggiore, organizzato dal Liceo Civico della città.

Questi i risultati:

Concorso “U. Giordano” Foggia

Orchestra 2a classificata

Musica da camera

Sestetto di sax della prima media 2° classificato (Ciociola Davide, Ferrara Federico, Sportiello Salvatore, De Salvia Michele, Misuriello Mirco, Salvemini Emanuele, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Sestetto di sax seconda media 2° classificato (Colletta Gaetano, Micale Marco, Valentini Carlo, Rinaldi Matteo, Riccardi Rebecca, Valentini Carlo, Tabanelli Paolo, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Sestetto di terza media 2° classificato (Ferrara Filippo, Tivieri Alessandro, Caputo Michele, Di Corato Antonella, Totaro Gabriella , Ciociola Michele, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Concorso “Civitas” Torremaggiore

Orchestra 2a classificata

Musica da camera

Sestetto di sax della prima media 1° classificato (Ciociola Davide, Ferrara Federico, Sportiello Salvatore, De Salvia Michele, Misuriello Mirco, Salvemini Emanuele, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Sestetto di sax seconda media 2° classificato (Colletta Gaetano, Micale Marco, Valentini Carlo, Rinaldi Matteo, Riccardi Rebecca, Valentini Carlo, Tabanelli Paolo, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Sestetto di terza media 1° classificato (Ferrara Filippo, Tivieri Alessandro, Caputo Michele, Di Corato Antonella, Totato Gabriella , Ciociola Michele, batterista Manuel Alessandro Falcone)

Solisti

Violoncello (1a media)

Sventurato Aurora 1a classificata

Violino (3a media)

Raffaele Notarangelo 3° classificato

Sax

1a media

De Salvia Michele 2° classificato

Mirko Misuriello 2° classificato

2a media

Micale Marco 1° classificato

Gaetano Colletta 3° classificato

Carlo Valentini 1° classificato

Paolo Tabanelli 1° classificato

Un grande plauso va a questi ragazzi che con impegno riescono a raggiungere questi ragguardevoli traguardi, ma i complimenti vanno anche ai loro docenti di strumento, Claudio Bonfitto (Sax), Gianni Cuciniello (violoncello), Rita Beneventi (arpa), Elia Caputo (violino), che lavorano alacremente tutto l’anno per raggiungere sempre migliori risultati e avvicinare i ragazzi alla musica e al suo mondo meraviglioso.