Manfredonia. “Produzione di stoviglie monouso”: ASE risponde

Ci riferiamo alla lettera di un cittadino pubblicata in data 11 maggio u.s. ad oggetto “produzione di stoviglie monouso”, da girare poi all’attenzione di Ase spa, innanzitutto per ringraziare il lettore della segnalazione e per la sensibilità dimostrata rispetto alla problematica così come posta.

La scrivente ASE spa si è attivata, di concerto con il Comune di Manfredonia, per comprendere al meglio l’iter da seguire a seguito delle disposizioni emanate dalla normativa europea di riferimento. Resta indubbio, invece, che fino a quando la stessa non entrerà in pieno regime nel 2021, con la messa al bando totale della produzione di prodotti monouso in plastica, si presenterà sicuramente un periodo di transizione di non facile gestione esecutiva. Tra l’altro, è previsto che le istituzioni preposte, quali Regioni e Comuni, debbano intervenire a riguardo con apposite linee guida di attuazione.

Sicuramente, allo stato, il problema così come posto dal gentile lettore, non si presenta come un problema di poco conto, in quanto risulta effettivamente difficile, se non impossibile verificare ad “occhio” se le stoviglie monouso che dovessero essere presenti nel rifiuto organico, possano essere effettivamente di materiale biodegradabile e compostabile od in plastica, così da poterne attestare il corretto smaltimento.

Al momento, i tecnici aziendali stanno verificando varie possibilità di gestione della cosa, anche attraverso dimostrazioni pratiche ai nostri dipendenti addetti alla raccolta utilizzando i vari materiali biodegradabili e compostabili attualmente in commercio.

Vi è, invece, un ultimo problema che riguarda gli impianti di conferimento del rifiuto organico i quali, in maniera diversificata, accettano talune tipologie di rifiuto a seconda del sistema di lavorazione in uso.

Comunque, il gentile lettore/utente, continui tranquillamente a conferire le stoviglie monouso, rigorosamente in materiale biodegradabile e compostabile, nel contenitore dell’organico.

Detto ciò, saremmo lieti di ricevere le generalità ed il recapito del gentile lettore, per aggiornarlo sugli sviluppi della problematica posta alla nostra attenzione.

