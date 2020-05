Omofobia. Vladimir Luxuria svela “Ecco la storia paradossale di come è nata questa parola”

#17 Maggio Giornata contro l’#omofobia la #bifobia e la #transfobia Questo il mio appelloDomani mattina film gratuiti a tema e video di personaggi del cinema, cultura, spettacolo e movimento su www.loversff.com Pubblicato da Vladimir Luxuria su Sabato 16 maggio 2020

FOGGIA – Vladimir Luxuria sui social lancia il suo appello per la Giornata mondiale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia che ricorre oggi, domenica 17 maggio 2020. «Il 17 maggio del 1990, 30 anni fa, l’omofobia è stata finalmente considerata malattia, mentre l’omosessualità è stata depatologizzata, e due anni fa è stata tolta dal manuale diagnostico dei disturbi mentali anche la transessualità. Purtroppo l’omofobia è attuale, anche perché non abbiamo una legge. Allora celebriamo questi 30 anni facendo un appello affinchè ci sia presto una legge che possa punire chi fomenta l’odio. Io non dimenticherò mai tutte le volte che sono stata vittma di omofobia e violenza», racconta nel video Vladimir Luxuria, nata a Foggia il 24 giugno 1965 (video Facebook – Vladimirluxuriaofficial). From La Gazzetta del Mezzogiorno.