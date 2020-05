Don Uva, licenziamento Di Fonso. Lettera a StatoQuotidiano “Ci auguriamo un suo ritorno”

, 17 maggio 2020. “Non nascondiamo il nostro stupore e la nostra meraviglia su quanto accaduto, constatato che tutti i dipendenti del Don Uva conoscono Di Fonso come un collega disponibile e come un sindacalista che per decenni ha difeso i lavoratori restando sempre al loro fianco, e questo lo sanno tutti“. E’ parte di una lettera inviata a StatoQuotidiano da due anonimi (che si firmano Mario e Maria Rossi, nomi di fantasia), che intervengono sul caso relativo al recente licenziamento di, già dipendente di Universo Salute.

“Non possiamo mettere su questa lettera i nostri nomi e cognomi, ma vogliamo in pieno

anonimato dire e dare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza al collega e sindacalista Di

Fonso, ma vogliamo parlare della nostra verità, la verità vissuta ogni giorno nei reparti del

Don Uva”. “Sconcerta l’accaduto, poiché in tanti sanno i sui buoni rapporti con la proprietà ed in particolare con il Dr.Telesforo, della sua amicizia ventennale, lo scriviamo perché fu detto dallo stesso Dr.Telesforo presentandosi due anni fa ai dipendenti nel teatro Don Uva,

esaltando Massimiliano Di Fonso davanti a tutti i presenti, compreso altri sindacalisti, come

colui che più di altri si era schierato affinché universo salute comprasse il Don Uva”.

“Sconcerta il perché si sia arrivato a tanto, al licenziamento di un collega che ricordiamo

bene, solo perché gli siamo stati vicini, quando subì minacce sui muri dell’ospedale era perché aveva dato manforte a Telesforo e D’alba. Sconcerta il fatto che altri sindacati hanno taciuto, forse per paura (..) la stessa che viviamo ogni giorno andando a lavorare (..). Siamo stanchi, davvero stanchi per come siamo finiti, doveva essere la nostra salvezza,

economica e stipendiale, ma siamo finiti in mano a chi pensavamo fosse il nostro salvatore ed invece si è dimostrato un imprenditore della sanità, che sa fare bene il suo mestiere, far tornare i conti”.

“Siamo stanchi, nei turni, siamo un Infermiere e un Oss per tanti pazienti in reparto – secondo quanto riportano nella lettera, con dato da verificare – , e non ultimo almeno 25 infermieri professionali a tempo indeterminato sono andati via a lavorare presso le strutture pubbliche, a tempo determinato. Perché questo? Perché un infermiere va via dopo 15 anni di lavoro al Don Uva per andare a lavorare nel pubblico con contratti a termine? (..) Perché non ci hanno difeso tutti i sindacati compreso il collega Di Fonso che ha scelto di schierarsi senza se e senza ma con Telesforo per l’acquisizione del

Don Uva?”.

“Casi Covid? Diciamo la verità ! Da noi ci sono stati casi tra i nostri colleghi. Pazienti Covid? Tanti”, dicono nella lettera. “Sappiamo solo che quanto detto da Di Fonso corrisponde in Gran parte al vero, alla realtà dei fatti, ed a ciò che è effettivamente accaduto all’interno del Don Uva. (..) Ci auguriamo che il collega Di Fonso torni a lavorare nella nostra struttura”.