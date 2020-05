Imprenditore del Gargano dona mascherine e igienizzanti ai Carabinieri

, 17 maggio 2020. Un segno di grande solidarietà per trasmettere un forte messaggio di vicinanza verso l’arma dei carabinieri, ringraziandoli per il prezioso lavoro svolto nel garantire la sicurezza a tutta la comunità, in particolar modo in questo periodo. Il gesto di cuore proviene da, imprenditore molisano ma originario di Ischitella, che ha deciso di donare mascherine Fp2 e igienizzanti alla caserma dei carabinieri del paese in cui vive, Guardialfiera in provincia di

“Ho reputato giusto ringraziare, nel mio piccolo, e nella località in cui vivo, l’impegno dell’arma dei carabinieri – ha commentato Christian – essendo anche un cavaliere dell’Ordine equestre del Santo Sepolcro delegazione Abruzzo-Molise, un ordine di sub collazione pontificia, quindi anche sostanzialmente militare”.

Christian Agricola, nonostante vive in Molise, ha un forte legame con la gente e la terra d’Ischitella, tanto è vero che ha voluto fortemente far parte dell’antica Confraternita di Sant’Eustachio Martire, patrono di Ischitella. “Sono fiero di essere un Agricola e sono fiero di essere di Ischitella – ha detto Christian – grazie a Giuseppe Laganella ho scoperto le origini e la storia della mia famiglia. Mi sono ripromesso, con la mia famiglia, di restare un po’ di più a Ischitella, perché mi piacerebbe conoscere le realtà del paese, le sagre, le feste e gli scambi di parola”.

Articolo di Valerio Agricola – Servizio a cura di Giuseppe Laganella – Video e Montaggio a cura di Vittorio Agricola