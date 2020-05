L’esame di maturità “in presenza” scontenta quasi tutti, è la modalità giusta?

Se ci pensiamo, siamo tutti d’accordo che sul virus abbiamo ascoltato per tre mesi tutto e il contrario di tutto.E questa contrapposizione non era fatta da quelli che vengono non so quanto scherzosamente definiti laureati su Google ma da scienziati presentati in ogni trasmissione televisiva come “il massimo conoscitore di il massimo esponente di …”. A traino si sono allineati i giornalisti e soprattutto i politici che hanno dovuto prendere decisioni a breve e lungo termine. Qualcosa di simile è accaduto anche nel mondo della scuola.seguendo il corso degli avvenimenti, fra speranze di riaperture ad aprile e timore che fosse troppo presto, una decisione per tutti gli ordini e gradi alla fine l’ha presa: se ne parla a settembre, da vedere ancora come, ipotizzando il peggio per trovarsi bene (metà classe in presenza, l’altra metà con didattica a distanza, è l’opinione già manifestata).

Sull’esame di maturità, dopo i primi passi di attesa, è arrivata la definizione di un esame un po’ particolare: niente scritti – cosa mai accaduta – e solo orale; niente professori esterni ad eccezione del Presidente con funzioni di rappresentare lo Stato/notaio della regolarità delle operazioni, e solo professori interni; un punteggio che concede molto più spazio al curriculum di 5 anni di scuola piuttosto che alle prove d’esame, per non creare la roulette degli ultimi giorni e il concorso solo della Fortuna nell’aver fatto bene gli esami dopo un quinquennio non straordinario. Su questo la decisione presa è giusta: agli esami spesso rendono di meno proprio i ragazzi schiacciati dal peso di dover dimostrare fino all’ultimo il loro lavoro eccellente svolto per un intero quinquennio e, se non bisogna penalizzare chi – studente non particolarmente assiduo – affronta con maturità la prova, è anche vero che bisogna riconoscere il valore di un percorso all’insegna anche dello studio condotto con senso di responsabilità. E la responsabilità è una virtù civica di cui abbiamo sempre fame e sete. Oggi più che mai. Dunque tutto giusto.

Il problema che invece è sorto da parte di esponenti del mondo della scuola è quello di effettuare l’esame “in presenza”. Se per tutte le categorie di lavoro la sicurezza della salute viene sempre al primo posto, e tutti i dibattiti sulle restrizioni in altri campi lavorativi occupano i media ogni giorno, sembra che per la scuola, dopo la novità della didattica a distanza, si voglia per forza assicurare la presenza della commissione e del candidato. Con misure sulla distanza fisica, e tutto quello che ne consegue; con la chiamata dei candidati con scadenze orario, ma senza che si prenda la temperatura, ad esempio, come in altri settori lavorativi, e delegando tutto ad una autocertificazione di buona salute da almeno tre giorni privi di febbre. Qualcuno si sta organizzando per boicottare questa autocertificazione. I docenti poi dovrebbero essere in grado di capire subito se qualcosa non va nel corso dell’esame sempre dal punto di vista della salute, il che significa una condizione di attenzione stressante oltre al vero e proprio esame, che mette sicuramente in difficoltà un po’ tutti. Vogliamo aggiungere la paura che prende anche un Ministro di fronte all’opinione pubblica che giudica? Non si spiega diversamente la precisazione che non è detto che risulteranno tutti promossi, ma che si potrà bocciare anche in questo tipo particolare di maturità.

Insomma, confusione, in parte fisiologica, vista l’eccezionalità dei tempi, in parte provocata sempre dal timore “di che dice la gente”. Se poi questo timore naturale è ingigantito anche dal pensiero, sotteso, della ricerca del consenso politico per il partito di riferimento, le difficoltà aumentano. Alcuni genitori premono per l’esame on line e non hanno tutti i torti, se ci pensiamo bene. Si sono dovuti sobbarcare la didattica on line delle classi intermedie, hanno seguito la trepidazione dei figli dell’ultimo anno, quando per mesi proprio questi ultimi non sapevano che tipo di esame avrebbero sostenuto. Quindi molti di loro si allineano al malcontento dei professori. O di una parte dei professori. Forse era questa la strada da seguire. Gli esami on line. Vero che la maturità è una tappa importante nel percorso psicologico degli adolescenti, che è il primo vero rito di iniziazione e di passaggio fra una condizione, quella di figlio di famiglia, a quella di potenziale cittadino pronto al lavoro o alla prosecuzione degli studi. Come tutti i riti di passaggio, sono importanti soprattutto dal punto di vista mentale. Forse lo si è voluto salvaguardare da una percezione di svilimento.

Ma è anche vero che in questo anno abbiamo visto medici cui è stato abbonato l’esame di Stato, anche per spedirli subito a lavorare contro il virus. Abbiamo assistito a sedute di lauree on line, dove anche questo rituale di passaggio non da poco era vissuto dal candidato e dai soli pochissimi parenti di quella casa, senza i festeggiamenti che normalmente segnano un traguardo così importante. Lo stesso esame finale della terza media avverrà on line e anche lì si è trattato di trovare un modo per completare un anno di vicinanza e poi di distanza, di coniugare il tutto e salutare in qualche modo non brusco i professori, “ragionando” con loro. Tutto si è adeguato alla eccezionalità della situazione. Probabilmente si poteva adeguare a quello a cui i ragazzi dell’ultimo anno hanno fatto fatica ad adeguarsi, il parlare con i docenti on line, anche la maturità. Forse sarebbe stata una scelta più coerente con questi tre mesi pesanti da tutti i punti di vista, in attesa di meditare sul futuro della scuola che chiede risposte già a settembre. E settembre, non illudiamoci, arriverà in men che non si dica. E bisognerebbe farsi già trovare pronti.

Maria Teresa Perrino 17/05/2020