Manfredonia. ‘Ultima Spiaggia’ “Cambieranno e presto. L’importante e ripartire”

, 17 maggio 2020. HA FATTO strabuzzare gli occhi l’annuncio col quale un gestore di stabilimento balneare di Siponto cerca personale da inserire nel proprio organico. Ma come, è stata la reazione generale: i gestori di stabilimenti balneari, da nord a sud (almeno in questo c’è una unitarietà di vedute), piangono miseria, si lamentano delle decurtazioni di spazi per far posto alla distanza, minacciano la non riapertura di impianti, prevedono licenziamenti a catena, e questo se ne viene tomo-tomo, e andando contro ogni posizione d’emergenza, anziché unirsi alle lamentele diffuse si permette addirittura di reclutare personale.

Una iniziativa tanto incomprensibile quanto fuori dal contesto corrente, che ha fatto pensare a una bufala, una boutade buttata lì per scherzarci su. E invece no.

A LANCIARE quella ricerca di personale è lo stabilimento balneare “Ultima spiaggia”, un nome che pare anch’esso una invenzione provocatoria, una genialità attinta dalla saga di Harry Potter. Niente di tutto questo: quella spiaggia esiste per davvero. E’ in effetti l’ultima della serie di stabilimenti balneari insediati sugli arenili del litorale di Siponto che prosegue per chilometri lungo l’arco del golfo. Un impianto sorto qualche anno fa, moderno e attrezzato anche per la ristorazione, che si è evidenziato per la conduzione esclusiva apprezzata dalla clientela prevalentemente di Foggia e provincia. Il personale richiesto è ben definito: responsabile di cucina, di sala, camerieri, bagnino, pulizie. Si richiedono <capacità relazionali, atteggiamento motivato e propositivo, buone capacità organizzative e preferibilmente con esperienza. C’è anche il numero telefonico e l’indirizzo web: 2475336481 (dalle 18 alle 21) info@ultimaspiaggiasiponto.com

MA NON teme i condizionamenti dell’emergenza Covid-19? La domanda la poniamo a Giovanni, il gestore dello stabilimento “Ultima spiaggia”. “Le cose non andranno sempre nel modo che vengono tratteggiate: cambieranno e presto. L’importante e ripartire” dice con un sorriso stampato sul viso già abbronzato contornato da una chioma bianca. “Bisogna pensare positivo” sancisce e spiega: “L’impianto dispone di una concessione di cinque mila metri di spiaggia che mi consentono di disporre ombrelloni e quant’altro secondo le modalità come definite”.

PER QUESTA estate si prevede una contrazione dei ricavi oltre il 20 per cento. “Penso di istallare un centinaio di ombrelloni e una quindicina di tavoli nel ristorante. Poi si vedrà. Certo è – riflette – che non posso rimanere chiuso. Questo impianto mi costa un sostanziale investimento inseguendo un sogno che alla fine ho realizzato con fatica e non sarà certo un virus a fermarmi. Credo che la miglior cosa da fare è quella di adeguarci, predisporre le cose in modo da invogliare la gente a venire in spiaggia. Naturalmente con tutte le precauzioni previste. Il personale servirà a organizzare al meglio i vari servizi. Poi la Provvidenza ci penserà”.

