Rosmary Valente “Turismo a Manfredonia, ma quanti “guru” ci sono..”

, 17 maggio 2020. Ma quanti “Guru” ha Manfredonia, che ci fossero tanti pseudo-esperti che “a ragion non veduta” vaticiniano sul futuro turistico della città, non è una novità. Strano che malgrado tale pletora, il turismo della nostra città non raggiunga determinati livelli. Vorrà dire che nessuno di essi ha la bacchetta magica e che tanto esperti non sono. Si perde tempo solo a parlare, invidiare, criticare l’operato altrui, sottraendo la facoltà di riflettere e pensare cosa e come portare la città ad un turismo maturo, consapevole, utilizzando ciò che al momento il territorio offre, pur con le carenze non imputabili a chi si occupa di esso a tempo pieno.

Manfredonia sa bene quali sono le sue potenzialità, sa dove puntare i suoi obbiettivi, sa che può contare su beni architettonici-artistici e gastronomici degni di nota.

Manfredonia non deve prendere lezioni da chicchessia per sapere che deve rialzarsi (si accettano sollecitazioni solo da autorevoli voci). La nostra città nel corso della sua vita si è sempre ripresa, malgrado le tristi vicende che l’hanno coinvolta, ma non abbattuta; di sicuro le nuocciono le critiche, salire in cattedra e pontificare, allo scopo di conquistare la pagina di un giornale elencando i propri meriti e quelli altrui, non le serve.

Le sviolinate finali non conquistano il cuore della città, quando per anni la si è criticata, ed in qualche caso offeso i suoi cittadini (labilità della memoria). Non è cosi che si conquista la captatio benevolentiae, ma solo lavorando, mettendosi al suo servizio umilmente ed in silenzio. Restiamo umili noi della Pro Loco che certamente non siamo solo concentrati per la realizzazione del Carnevale, ma operiamo da 20 anni nel campo dell’accoglienza dei turisti e della promozione del territorio (memoria labile per qualcuno)!

Restiamo a completo servizio di una città che amiamo. Che amiamo così com’è. La nostra ventennale presenza sul territorio la dice lunga; la fiducia, il credito, la serietà, l’onestà, ci hanno permesso di essere assegnatari di eventi ed incarichi che ci fanno onore. Centinaia sono le manifestazioni organizzate, in collaborazione con enti autorevoli, i tutoraggi per i progetti di alternanza Scuola-Lavoro con Istituti di Scuole superiori, il ripristino di tradizioni locali (vedi la Sciabica annoverata tra le manifestazioni caratteristiche a livello regionale), la realizzazione di percorsi e itinerari alternativi e innovativi. La realizzazione dell’unico depliant del territorio, del quale più volte se ne è fatta richiesta; ad oggi l’associazione con i suoi uffici di informazione a marchio Gal, rappresenta punto di riferimento per le istituzioni e i turisti ospiti. Non serve al nostro territorio la continua critica al sito archeologico, arricchito negli ultimi anni dalla struttura metallica Tresoldi, definita un falso storico; il tanto vituperato sito ha portato alla ribalta internazionale tutto il complesso architettonico-religioso oltre che un considerevole surplus di visitatori. Un futuribile che guarda al passato. Se si gestisce il feudo sipontino, bisogna prenderlo com’è, altrimenti si cambia aria.

Giova ricordare, è notizia degli ultimi giorni, che la nostra città si è classificata al secondo posto nel bando nazionale “Festival dei Borghi” (per borgo si intende anche centro abitato di media grandezza) concorrendo alla pari con una città del Trentino Alto Adige e una del Veneto. Il prodotto che ha riscosso tanto successo è stato un bellissimo video promozionale realizzato dalla Pro Loco, presentato tra i venti migliori documentari, atti a promuovere le bellezze del territorio italiano.

Il risultato raggiunto è dovuto ad un documentario realizzato da una Società esperta del settore, commissionato dalla Pro Loco, tale posizionamento in classifica permette la donazione alla nostra città della somma di €.1.200,00 con la quale la stessa Società realizzerà una serie di cinque audio-guide, che saranno diffuse sulla piattaforma FLICO.

E’ facile , in un momento in cui il territorio appare ferito da avvenimenti che vanno oltre noi tutti, sottolinearne le manchevolezze, i disagi e tanto ancora, tutto questo deve suggerire di mettersi a sua disposizione, non giustificarlo per certi aspetti, ma neanche ergersi a giudice implacabile ed insindacabile, basta guardarsi indietro o no?

Dove sono le idee, le proposte, dov’è la programmazione a breve e medio termine per far si che si esca da questo terribile impasse; servono concretezza, collaborazione, è molto meglio unire le forze ed insieme studiare le strategie migliori affinché il nostro territorio riesca a tornare ai passati successi.

La porta è aperta!

“Dietro ogni problema , c’è un’opportunità” (Galileo Galilei)

Rosmary Valenti – Segretaria della Pro Loco