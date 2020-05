San Marco in Lamis, Merla torna a parlare e lo fa a 360 gradi (VIDEO)

Tanti gli argomenti trattati dal primo cittadino di San Marco in Lamis: dai problemi della Fase 1 alle speranze della Fase 2 con la riapertura “graduale” del mercato settimanale, del cimitero, della villa comunale e a breve del campo sportivo (destinatario anche di un finanziamento). Accenno anche ai lavori in partenza anche al “Balilla”. Non sono mancate le frecciatine all’opposizione e si è tornato a parlare, dopo più di un mese, del famigerato Venerdì Santo. Un flash anche sui recenti problemi al segnale televisivo e il consueto appello (finale) accorato alla cittadinanza in vista della vera e propria Fase 2 di lunedì 18 maggio.