Agricoltura Foggia. Controlli Ispettorato lavoro: illeciti amministrativi e stop attività

Nell’ambito dell’attività di vigilanza finalizzata a contrastare l’utilizzo di manodopera irregolare e/o in nero, lo sfruttamento di lavoratori agricoli, in particolare extra U.E. clandestini, in data 11/05/2021 veniva controllata un’azienda agricola; nel corso dell’accesso venivano identificati 3 lavoratori extracomunitari, in possesso di regolare permesso di soggiorno, e 1 lavoratore italiano, tutti impiegati nella pota verde di un vigneto.

Dagli accertamenti tempestivamente effettuati è emerso che i quattro lavoratori erano occupati “in nero”, e per tale ragione veniva disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale, cui seguirà la contestazione di 4 illeciti amministrativi con conseguente irrogazione di sanzioni amministrative per complessivi € 16.400,00.