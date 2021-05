Assicurazione auto: come evitare le truffe

La legge che sancisce l’obbligatorietà dell’RCA (Responsabilità Civile Autoveicoli) è la numero 990 del 1969. La legge venne varata come conseguenza di una sempre maggiore diffusione dei mezzi di trasporto a uso privato, allo scopo di tutelare con modalità chiare persone e mezzi coinvolti in malaugurati sinistri. Questa copertura è assolutamente obbligatoria negli spazi pubblici, anche nel caso un cui il veicolo sia parcheggiato per lungo tempo. Va da sé che per il possessore di un veicolo, la polizza RCA rappresenta un costo che in alcuni casi è anche molto consistente e ne consegue che il contraente includa il costo della polizza come uno dei parametri principali nella scelta dell’assicurazione.

La ricerca spasmodica della tariffa RCA più conveniente può esporre il proprietario di un veicolo al rischio di essere truffato. Del resto, cosa c’è di più seducente della possibilità di ottenere grandi vantaggi spendendo poco? Con la diffusione, grazie alla rete, delle assicurazioni online, il rischio di incorrere in truffe è divenuto maggiore, soprattutto per l’utenza più inesperta e sprovveduta. I siti fraudolenti di assicurazioni online sono quasi sempre ben confezionati e convincenti, promettono sconti esorbitanti e usano tecniche di adescamento servendosi di strumenti informatici quali le newsletter o annunci sponsorizzati sui motori di ricerca.

Secondo l’AGI gli utenti italiani vittime di truffe online, nel 2019, sono stati oltre 8 milioni. Trattandosi di un sondaggio e tenuto conto che non tutti denunciano eventuali truffe subite, è difficile ripartire con precisione i settori in cui è avvenuto il raggiro, tuttavia, per quell’anno, si può verosimilmente stimare che le truffe riconducibili alle false polizze siano nell’ordine di migliaia.

Come riconoscere e difendersi da una truffa.

Soprattutto per l’utente inesperto, non è per nulla semplice capire quando si è al cospetto di un’assicurazione online fraudolenta, è quindi importante procedere con molta cautela facendo attenzione a quanto segue:

Dubitare di chi propone offerte esageratamente vantaggiose e di fatto fuori mercato.

Verificare che la compagnia assicurativa sia censita sul sito dell’IVASS.

Verificare i dati identificativi dell’intermediario, il numero di iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari, nel caso in cui ci si imbatta in un mediatore.

Accertarsi dei recapiti per la presentazione di eventuali reclami e la possibilità dell’assicurato di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Evitare di comunicare fuori dai canali ufficiali riconosciuti dalla Compagnia (in alcuni casi WhatsApp o simili).

Leggere attentamente il contratto soprattutto per quello che riguarda massimali e franchigie.

Pagare il canone assicurativo con modalità riconosciute dalla Compagnia e tracciabili, evitando in alcuni casi di ricaricare carte prepagate o di usare servizi di trasferimento denaro.

Accertarsi che l’invio dei documenti comprovanti il contratto assicurativo avvenga di base per posta elettronica, quando si tratta di assicurazioni online.

In generale è davvero importante fare attenzione perché nel caso di una stipula di un falso contratto assicurativo ci si espone a rischi anche assai gravi, in pratica equivale a girare senza copertura assicurativa.

Risparmiare sulla polizza auto si può.

In sostanza non occorre farsi raggirare dall’imbonitore di turno per provare a risparmiare sulla polizza RCA. La legge Bersani, ad esempio, in vigore dal 2007 e rafforzata nel 2020 dalla nuova normativa sull’RC Familiare, consente al proprietario di un’auto di ottenere la stessa classe di merito di un mezzo circolante e assicurato di sua proprietà o di proprietà di un componente del nucleo familiare convivente. La black box o scatola nera, installata nell’auto assicurata, consente di accedere a sconti obbligatori, anche perché semplifica il rilevamento di determinati parametri in caso di sinistro.

Infine, un’assicurazione online come ConTe.it, oltre a garantirti un’assistenza sinistri puntuale e professionale, 24 su 24, 365 giorni all’anno, ti permette anche il risparmio sull’assicurazione auto. ConTe.it fa parte del Gruppo Admiral e assiste più di 5 milioni di clienti nel mondo grazie ai suoi 7.000 dipendenti, di cui ben 600 in Italia. (nota stampa)