Covid Puglia, drastico calo nuovi casi: -38% in una settimana

Bari, 17/05/2021 – (ansa) Calano ancora i contagi Covid in Puglia, la settimana appena conclusa ha fatto segnare -38% dei nuovi casi rispetto a sette giorni prima, con una media giornaliera di circa 525 positivi. Numeri che non si registravano dalla fine dello scorso ottobre, quando si innescò la seconda ondata.

E oggi è stato toccato il picco più basso dall’autunno scorso, con 145 contagi su 4.330 tamponi processati, per un tasso di positività del 3,3%. Che la situazione epidemiologica stia progressivamente migliorando lo dicono anche i dati sugli ospedali: oggi sono ricoverati 1.223 pazienti, -28 rispetto a domenica e, soprattutto, quasi mille in meno rispetto a metà aprile. Anche le terapie intensive iniziano a svuotarsi, i pazienti assistiti oggi sono 127, solo 20 giorni fa era stato toccato il record di quasi 220 ammalati Covid nelle rianimazioni.

La campagna vaccinale pugliese procede in linea con le indicazioni della struttura commissariale e da oggi possono aderire anche i nati tra il 1970 e il 1973 e a giugno dovrebbero arrivare 1,5 milioni di dosi. Però, in Puglia c’è il rischio di dover fare a meno dei medici di famiglia: “La medicina generale pugliese non è più in condizione di continuare a dare il proprio supporto alla campagna vaccinale”, ha annunciato Donato Monopoli, segretario Fimmg Puglia. (ansa)