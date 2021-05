La storia. Manfredonia. “Nonna Antonia festeggia i suoi 100 anni e io spero presto di abbracciarla”

Spett.le Redazione di StatoQuotidiano.it

Non possiamo permettere a questa pandemia, che già tanto ci ha tolto, di rubare ad Antonia la dovuta attenzione e cura per una importante ed irripetibile tappa della sua vita. Nonna Antonia festeggia il suo centenario. 100 anni di dedizione, amore, umiltà e rispetto.

Io ho avuto l’onore di conoscerla a 98 anni, che si prendeva cura di una cucciolata di cane orfana dalla nascita. Trovati accanto alla mamma morta. Lei li accudiva tenendoli nel suo scialle più bello, e li cullava tenendoli in grembo, mentre seduteva sulla sua sedia a dondolo, accanto al termosifone. Nonna Antonia (possiamo chiamarti così?) avrei voluto festeggiarti a dovere, ma così non è stato. Non mi resta che dedicarti questo omaggio mediatico ma, lo prometto, ci rivedremo di persona appena passerà questa pandemia, e ti porterò oltre al fiore più bello che tu abbia mai visto, i tre cuccioli che tanto hai curato, e che sono cresciuti grazie a te”.

Rosa