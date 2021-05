Landella sulle dimissioni: “Clima di sospetto, credo che non si possa continuare”

Il sindaco di Foggia Franco Landella, all’uscita del Tribunale di Foggia con il suo avvocato Michele Curtotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti: “Ho chiesto io di essere ascoltato dalla Procura, ho il dovere morale e istituzionale di essere ascoltato e mi è stato concesso.

Certamente non mi sono dimesso per la perquisizione a casa né per quella manifestazione di quattro gatti ieri, se ne avessero fatta una pro-Landella avrebbero avuto più gente. Avevo detto che appena ci sarebbe stato anche un solo sospetto sulla mia attività politico-amministrativa non avrei esitato un attimo a dimettermi”.

Sulle dimissioni ha preannunciato una conferenza stampa, tuttavia ha precisato: “Non penso che ci siano le condizioni per svolgere questo ruolo in un clima di sospetto”. Per il sindaco il “NoLandellaDay” è stato “una pagliacciata, considerando che mi ero già dimesso se la potevano risparmiare”.

Nessuna dichiarazione sul colloquio avuto in Procura né sulla perquisiazione del 1° maggio. Alla domanda di una giornalista su una somma sequestrata quel giorno (7mila euro) ha risposto: “Il salvadanio dei ragazzi”.