“Maria pomiciamo”: Pio & Amedeo colpiscono ancora, tripudio ad Amici

I comici più irriverenti della televisione hanno colpito ancora e questa volta le polemiche possono starsene da parte. Pio e Amedeo sono "tornati a casa" ospiti di Maria De Filippi per festeggiare i vent'anni di Amici. Come? Con una lettera che, a colpi di sfrenata ironia e sarcasmo, ha preso di mira giudici, professori, talenti e soprattutto la padrona di casa e suoi programmi di successo, strappando applausi e risate a più riprese.

Una gag in pieno stile Pio e Amedeo che ha colto di sorpresa Maria De Filippi, che ha messo le mani avanti: " A stampo però, e con le mascherine". Immediata la reazione provocatoria del duo comico: "Mari, ci hai fatto fare diciotto tamponi!! E su ". La conduttrice, rivolgendosi agli autori in attesa delle mascherine, ha spiegato la necessità di dover dare il buon esempio ma Pio le ha "rubato" un bacio a stampo al quale ha fatto seguito quello di Amedeo, scatenando la reazione divertita di Maria: " Che stupidi che siete". Ad entrare nel bel mezzo della gag è stato anche uno dei professori, Rudy Zerbi, finito nel mirino dei due comici: " Rudy dopo vent'anni non te la sei mai pomiciata, possibile?!"