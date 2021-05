Scegli il monumento foggiano su cui affiggere il ritratto di Patrick Zaki

“Free Patrick Zaki – Contest Foggia” è il contest aperto fino al 30 Maggio, per la scelta del ritratto di Zacki da affiggere in uno dei luoghi simbolo della nostra città.

https://docs.google.com/forms/d/1NrcFzqWSPYcBeV34KSpKSSj8oW0MD7WyXtxmzHFykjs/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

L’iniziativa è stata ideata dall’Associazione culturale Possibili Scenari (Il presidente Antonio De Sabato aveva presentato una proposta approvata in consiglio comunale sulla cittadinanza onoraria) l’Istituto Blaise Pascal di Foggia, in collaborazione con le associazioni Ottavia, sFoggia, Link Foggia, Unione degli studenti di Foggia e l’adesione del comitato “ La Società Civile – Foggia”

L’obiettivo del contest è quello di dare seguito all’ordine del giorno approvato il 28 Aprile dal Comune di Foggia per chiedere a gran voce l’immediata liberazione dello studente egiziano dell’Università di Bologna, in carcere da circa un anno nel suo Paese come prigioniero di coscienza, detenuto per il suo lavoro in favore dei diritti umani e per le opinioni politiche espresse sui social media.

Il ritratto più votato sarà poi stampato e affisso in uno dei 3 luoghi simbolo della città individuato da coloro che aderiranno all’iniziativa. “Foggia può lanciare segnali forti anche fuori dai propri confini- scrivono gli organizzatori- attraverso i potenti strumenti dell’arte, simboli di libertà, di espressione di sé, di autodeterminazione”.