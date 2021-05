Tragedia sulla superstrada del Gargano, muore giovane di Cagnano

Cagnano Varano, 17 maggio 2021. Un’altra giovanissima vita spezzata in un tragico incidente mortale. Un ragazzo di 21 anni, alla guida di un camion per la distribuzione ortofrutticola, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del proprio mezzo lungo la superstrada del Gargano.

Lo schianto è avvenuto contro il guardrail, poco prima dell’uscita di San Nicandro Garganico provenendo da Cagnano Varano. La vittima si chiamava Samuele D’Alessandro, era molto conosciuto e apprezzato a Cagnano Varano e nei centri limitrofi.

“Una giornata tristissima per la nostra comunità, un dolore immenso – ha scritto in cordoglio il Sindaco Michele Di Pumpo, poco dopo aver appreso la notizia – Ti ho visto crescere, i nostri balconi distanti solo qualche metro, ragazzo educato, a modo e con un cuore grande. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ciao caro Samuel. Un abbraccio da tutti noi”.