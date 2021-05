Ventola: “Bari, posta in palio altissima nel derby con il Foggia”

Bari, 17/05/2021 –(tuttoc) Nicola Ventola, ex attaccante del Bari, intervenuto sulle colonne de la Gazzetta del Mezzogiorno, ha parlato del derby playoff con il Foggia: “La posta in palio in effetti sarà altissima. È una sfida tosta, ma bisogna affrontarla con grande determinazione. È mancata la continuità dei risultati, si è vissuto troppo in un’altalena che ora va cancellata. La squadra è passata a periodi buoni ad altri di crisi, ma vincere aiuta a vincere. In tal senso, superare subito l’ostacolo di un match come il derby potrebbe sbloccare i ragazzi di Auteri anche mentalmente e creare una condizione psicologica migliore per i prossimi impegni”.(tuttoc)