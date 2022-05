Bruneleski unica gelateria di Manfredonia nella guida “Gelaterie d’Italia 2022” del Gambero Rosso

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 17/05/2022 – Per il terzo anno consecutivo la Gelateria Pasticceria Bruneleski mantiene salda la sua posizione nella guida “Gelateria d’Italia” 2022 del Gambero Rosso come unica gelateria di Manfredonia e una delle pochissime in tutta la provincia di Foggia.

Una buona notizia per gli amanti del gelato di qualità, che da anni si lasciano viziare dalle decine e decine di gusti creati con prodotti di qualità e con latte 100% biologico da allevamenti locali, in un’atmosfera di serenità nel cuore storico di Manfredonia. Qualità e passione gli ingredienti essenziali per portare alla luce capolavori del gusto.

Qui la recensione completa:

“Un locale in zona pedonale che si conferma l’indirizzo molto apprezzato dagli amanti del buon gelato. Qui una schiera di fedelissimi appassionati è attirata dalla creatività del laboratorio che va a braccetto con l’attenta ricerca delle materie prime, anche del territorio, è l’artigianato del metodo di produzione. Le creme, esposte in modo curato e ordinato, al palato risultano setose, ben bilanciate e dai sapori puliti.

Da provare i capisaldi del gelato italiano, come il pistacchio, la nocciola e i gusti al cioccolato, con e senza latte, celebrato in tante deliziose varianti e gradazioni di cacao.

Ampia la scelta di monoporzioni, semifreddi, biscotti, macarons e torte che ben si sposano alla caffetteria e piacevoli sorbetti alla frutta, fresca e di stagione, da gustare ai tavolini posti sia dentro che fuori. Il tutto servito in un packaging elegante e moderno. Il personale è cortese e ben preparato.”

