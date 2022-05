“Ciao Matteo”: il “Michele Lecce” ricorda il prof Matteo Tusino

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA), 17/05/2022 – “Carissimo Matteo, te ne sei andato in silenzio come tua consuetudine lasciando tutti noi dell’I.P.E.O.A. “M. Lecce”

sconvolti e addolorati per la tua prematura e inattesa scomparsa.

Una grave perdita per tutta la comunità che ha potuto ammirare la tua serietà, il tuo carattere mite e gentile e la tua grande professionalità.

Mancherai tanto ai colleghi del dipartimento di discipline giuridiche ed economiche per i tanti

scambi di vedute e il tuo consueto apporto e le tue valenti opinioni in merito all’insegnamento

della disciplina di economia aziendale.



Ma son certo, mancherai tantissimo soprattutto ai tuoi alunni, a tutti quelli che hanno avuto il piacere e l’onore di averti come docente e a quelli che non potranno avere più tale opportunità. Ci siamo conosciuti agli inizi della nostra attività di docenti negli anni ’90 e abbiamo ricalcato il percorso della carriera scolastica in parallelo. Tu viaggiando dalla tua Casalnuovo Monterotaro a San Giovanni Rotondo ed io con lo stesso tragitto al contrario, nell’unica scuola superiore del tuo paese, dove ho potuto apprezzare la genuinità, l’affetto e la bontà dei tuoi splendidi concittadini.

E poi il destino ci ha fatto ritrovare una prima volta a San Giovanni Rotondo con l’amata e mai dimenticata Preside Ravviso e dopo ancora tanti anni, entrambi

girovagando nelle sedi della provincia, per ritrovarci con nostra meraviglia e gioia nella

medesima scuola.



Sei stato sempre un collega prezioso, disponibile e competente, ma soprattutto sei stata una bella persona buona di animo e generosa, sempre puntuale e scrupolosa nell’osservanza dei propri doveri e sempre prodigo di validi consigli e utili suggerimenti.

Con forte dignità e con coraggio hai affrontato in silenzio il dolore della malattia lasciando un

profondo vuoto in tutte le persone che ti hanno conosciuto. Che gli Angeli del Signore ti accolgano tra le loro braccia e le nostre preghiere possano dolcemente accompagnarti nel tuo eterno viaggio. Ciao Matteo”.