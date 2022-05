Cinque Reali Siti, nuovi finanziamenti e progetti in partenza nel postpandemia

Cinque Reali Siti – Aria di novità nel territorio dei Cinque Reali Siti come il segno di una particolare voglia di ricominciare, dopo due anni di stasi su diversi fronti a causa della pandemia.

Finanziamenti dal PNRR per la realizzazione di una Casa di Comunità nel comune di Stornarella; un Accordo Quadro firmato dal Comune di Ordona con la Soprintendenza ai Beni Culturali della provincia di Barletta-Andria-Trani e di Foggia per la realizzazione dei lavori sugli scavi di Herdonia; promossa a Impresa Sociale l’Arci Travel di Stornara con il progetto “Capa-city” in riferimento all’avviso Puglia Capitale Sociale 3.0.

Espressa soddisfazione sulle pagine social dedicate dai tre organismi protagonisti dei rispettivi risultati.

“Nell’opera di potenziamento della rete ospedaliera esistente” si legge nel post del sindaco di Stornarella, Massimo Colia “la Regione Puglia ha inserito anche 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗻𝗮𝗿𝗲𝗹𝗹𝗮, tra le sedi per le 27 case di comunità da realizzare in provincia di Foggia, con un finanziamento di oltre 1.500.000 di euro.

Le Case di Comunità danno la possibilità, specie ai malati cronici e fragili, di usufruire di assistenza medica multidisciplinare (medici di medicina generale, pediatri, medici specialisti, infermieri e assistenti sociali) alleggerendo così il carico della rete ospedaliera.

Una struttura importante per il territorio”.

Herdonia tornerà a splendere, le esultanti parole espresse invece da Adalgisa Latorre, primo cittadino di Herdonia nel suo post social, in cui si legge, fra l’altro: “Per Ordona il 12 maggio 2022 non è una data come le altre, segna la svolta per il nostro sito archeologico. Il Comune dei 5 Reali Siti, infatti, nell’ambito dei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) per la Capitanata, ha ottenuto 1 milione di euro per la realizzazione di opere che renderanno fruibile l’area archeologica […] per iniziare a costruire quel futuro che da tanto stiamo aspettando”.

Pronti per costruire il più grande processo di rigenerazione umana e partecipata nei 5 Reali Siti, si dicono dall’Arci Travel di Stornara “e lo faremo” la loro sottolineatura “con i migliori professionisti di Stornara e dell’intero territorio”.

Daniela Iannuzzi