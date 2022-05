StatoQuotidiano.it, 17 maggio 2022. “Perché hanno dato la possibilità di bloccare il parcheggio del mercato? Perché questo cambiamento di programma non è stato segnalato da nessuno in modo tale da consentire ai cittadini di organizzarsi in modo differente?”.

Attraverso delle segnalazioni a StatoQuotidiano.it, protesta di un gruppo di cittadini in seguito all’odierno svolgimento del mercato settimanale a Manfredonia.

Da raccolta dati, il parcheggio nei pressi del mercato era inaccessibile a causa della presenza di tendoni e mezzi correlati alle attività di un circo.

“Alle ore 8.10 c’è stato un blocco stradale da parte della polizia locale all’incrocio dove si svolta per la frazione Montagna di Salvatore, ma probabilmente sarebbe stato opportuno bloccare il traffico precedentemente. Il disagio è stato eccessivo, da chiediamo di conoscere i motivi del mancato avviso ai cittadini”.